Brandenburg an der Havel Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Brandenburg sucht im Rahmen von Ermittlungen nach Zeugen, die am frühen Sonntagabend des 3. Novembers die Straßenbahnlinie 6 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof nutzten.

Ein Mann soll ein Mädchen im Bereich der Straßenbahnhaltestelle in der Brandenburger Fontanestraße angesprochen haben. Das Mädchen stieg deshalb in die Straßenbahnlinie 6 ein und fuhr bis zur Ritterstraße und lief Richtung Klosterstraße. Der Unbekannte folgte ihr jedochund sprach sie laut Aussagen der Belästigten wiederholt an. Daraufhin gab das Mädchen dem Herrenlautstark zu verstehen, dass er sie in Ruhe lassen solle und sie sich an die Polizei wenden wird.Daraufhin ließ der Mann von dem Mädchen ab und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die vom Mädchen beschriebenen Ansprachen und Gesten des Mannes lassen auch eine sexuelle Motivation nicht ausschließen. Er wird als 40 bis 44 Jahre alt und ca. 170 cm groß mit dunklen Dreitagebart beschrieben. Dazu trug er eine schwarze Jacke und einen grau-grünen Overall sowie eine graue Wollmütze mit dem Aufdruck "NYC". Außerdem hatte er eine schwarze Aktentasche bei sich.

Die Polizei fragt nun wer am Tattag zwischen 18:27 Uhr und 18:40 Uhr in der Fontanestraße, der Ritterstraße, der Klosterstraße und/oder innerhalb der Straßenbahn der Linie 6 (Fahrtrichtung Hauptbahnhof) relevante Beobachtungen machen konnte? Wem ist hierbei ein kleines Mädchen aufgefallen, welche offensichtlich von einem Mann angesprochen wurde?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel unter03381-560-0 entgegen.