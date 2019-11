Deiter Wetzel

Brandenburg Im Spiel des FC Stahl Brandenburg gegen den FC Schwedt 02 gelang den Stahl-Fußballern die Wiedergutmachung, nach der 0:5-Klatsche beim SV Zehdenick aus der Vorwoche. Mit 3:0 wurde der Tabellenführer auf die lange Heimreise geschickt.

Besonders die Angreifer Mudai Watanabe und Lukas Hehne sorgten für ständige Unruhe in der Gästeabwehr. Die erste Chance für die Platzherren hatte dann auch Hehne. Sein Schuss aus 15 Metern ging allerdings am Tor vorbei. Die Gäste antworteten gefährlich nach 25 Minuten, als sie den Pfosten trafen und Schlussmann Alexander Tarnow danach den Ball sicher aufnehmen konnte.

Keine zwei Minuten später setzte Mudai Watanabe zum Sturmlauf an, schoss aus 25 Metern, aber Torwart Bartosz Klonowski wehrte zur Ecke ab, die aber nichts einbrachte. Die Gäste versuchten es ebenfalls mit einem Fernschuss in der 38. Minute, doch Tarnow hielt sicher. Zu diesem Zeitpunkt egalisierten sich beide Teams. Als sich kurz vor dem Pausenpfiff Watanabe und Hehne den Ball zuspielten, ließ Lukas Hehne sich die Chance nicht nehmen und traf zum 1:0-Halbzeitstand (44.).

Die Märzkeelf war mit dem festen Vorsatz aus der Kabine gekommen, die Führung auszubauen. Nachdem ein Freistoß in der 47. Minute von Hehne abgefangen wurde, nahm sich Mudai Watanabe den Ball und vollendete sicher zum 2:0.

Die Stahl-Elf übernahm nun das Kommando. In der 55. Minute wurde eine Flanke von Hubert Horodecki gefährlich, als ein Schwedter seinen eigenen Schlussmann prüfte. Das Spiel wurde härter. In der Folge verteilte der Unparteiische mehrere gelbe Karten und eine rote Karte in der 61. Minute für den Schwedter Manuel Fuchs wegen Unsportlichkeit.

Die Gäste kamen zwar, bedingt durch den Platzverweis, nur noch selten zu Chancen, aber bei Standards waren sie jederzeit gefährlich. In der 67. Minute musste Tarnow schon sein ganzes Können aufbieten, um den Einschlag zu vermeiden.

Wenig später profitierte Watanabe von einer Vorlage Wandile Dlaminis. Kurz vor dem Strafraumgrenze deute er ein Dribbling nach rechts an, zog aber aus 18 Metern ab ins kurze Eck und überraschte damit Klonowski im Gästetor. Mit dem 3:0 war die Vorentscheidung gefallen. Der Spielfluss ging bei der Märzkeelf danach etwas verloren, sodass die Gäste in der 90. Minute noch zu einer Kopfballchance kamen aber Tarnow meisterte auch diese Situation.

Es war ein jederzeit verdienter Sieg, weil die Gastgeber als echte Einheit auftraten. Jeder kämpfte für den anderen und sie kauften den Schwedtern damit den Schneid ab. Mit solch einem engagierten Auftreten könnte die Stahl-Elf jeden Gegner in dieser Liga schlagen.

Das kann die Märzke-Truppe bereist am kommenden Sonnabend unter Beweis stellen. In einem vorgezogenen Spiel ist um 14 Uhr der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 zu Gast im Stadion am Quenz.

FC Stahl: Alexander Tarnow - Jakub Flieger, Danilo L. Ferreira, Daniel Schimpf, Adrian Jordanov - Maximilian Glomm - Alexander Mertens, Hubert Horodecki (ab 81. Domimic Mayerl) - Wandile Dlamini, Mudai Watanabe (ab 86. Fares Hamo) - Lukas Hehne (ab 61. R. Mc Cullough).