Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wenn etwas als "brand new" von einem bereits vor Jahren verstorbenen Musiker angeboten wird, bleibt der geneigte Musikliebhaber erstmal skeptisch. Denn nicht selten wird das musikalische Fell der Heroen der eigenen Jugend mehr als nur einmal verkauft. Im Falle von Freddie Mercury ist Argwohn allerdings unbegründet. Denn mit "Never Boring" erscheint tatsächlich eine Compilation, die es so noch nicht gegeben hat, die sicherlich meist schon bekannte Songs vereint, aber auch eher unbekannte. Und nicht zuletzt erleben wir technisch nicht den x-ten Aufguss früherer Überarbeitungen.

Sicher, das Queen-Fieber, befeuert durch den geradezu genialen "Bohemian Rapsody"-Film, lodert hoch und wird die Entscheidung, die besten und ein paar unbekanntere Songs aus Freddies Sololeben auf eine Scheibe zu packen, erleichtert haben. Und sicher, der echte Fan hat neben der Queen-Gesamtausgabe auch "Mr. Bad Guy" und "Barcelona" im Schrank. Aber das ist nicht dasselbe. Wir wissen aus der Bandgeschichte von schwierigen Zeiten. Gründe für Einzelprojekte des Frontmannes gab es mannigfaltige. Doch rückblickend, und dafür steht "Never boring" exemplarisch, war das Schaffen Mercurys außerhalb des Queen-Gefüges einfach unglaublich vielseitig und Grenzen auslotend. "The Great Pretender" steht dabei fürs übergroße Selbstbewusstsein des Künstlers, "I Was Born To Love You" könnte man als Annäherung an Queen verstehen und "Barcelona" zeigt, was alles geht. Mit "Living On My Own" unterwarf sich der Musiker praktisch der Modernisierung hin zum Pop. "Made In Heaven" schließlich steht für den erneuten Schulterschluss mit Queen, die den Track erst nach dem Tod produzierten. Und dann sind da noch "Time Waits For No One" und "Love Me Like There‘s No Tomorrow". Beide führten Mitte der 1980-er Jahre auf Grund ihres zurückhaltenden Charakters eher ein Nischendasein, zeugen aber heute um so mehr von der Wandlungsfähigkeit Mercurys. "No boring" entstand nach erneuter Überarbeitung der Masterbänder und stellt somit eine komplett neue Produktion dar, die erstmals die berücksichtigten Tracks auf einem Tonträger vereint. Die 180-Gramm Vinyl-Ausgabe erscheint dabei dem Inhalt am angemessensten. Zumal von der Schallplatte ein satter, feingliedriger und wunderbar analoger Sound kommt, der die Zeit der Entstehung auch in Sachen Ton hervorragend ins Heute transportiert.Freddie Mercury: Never Boring; Mercury/Universal