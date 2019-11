Martin Terstegge\BRAWO

Stralsund ([]) Beim großen Staffelfavoriten Stralsunder HV zogen sich die Handballer des SV 63 Brandenburg-West achtbar aus der Affäre, auch wenn die 19:30-Niederlage etwas anderes vermuten lässt.

Die Mannschaft von Trainer Sven Schößler erwies sich in der ersten Hälfte als "Partykiller". Vor fast 1000 Zuschauern spielten die Brandenburg nicht die Rolle als "Kanonenfutter", ließen die SHV-Angreifer nicht zum Zug kommen. Wenn sie selbst in der Offensive waren, ging die Taktik des Trainers auf, den Ball lang in den Reihen zu halten. Geduldig warteten die Gäste auf ihre Lücke um erst dann abzuschließen. Durch diese Spielweise kamen die 63er vor der Pause nur auf einen technischen Fehler. Praktisch mit dem Pausenpfiff verkürzte, der klug Regie führende, Sebastian Ackermann noch auf 11:12. Ungewohnte Stille herrschte in der Vogelsanghalle.

Ein ähnliches Bild zunächst auch im zweiten Durchgang. Die West-Defensive hielt, auch weil Schlussmann Jurij Benkendorf einen "Sahnetag" erwischte. Er wehrte zum Beispiel fünf von acht Siebenmetern ab. Bis eine Viertelstunde vor Schluss hielten die Gäste die Partie offen, doch binnen fünf Minuten zogen die Gastgeber von 17:15 auf 22:15 davon. In dieser Phase wollten die Brandenburger zu viel auf einmal, schlossen zu schnell ab und kassierten einfache Kontertore.

Danach wechselte Trainer Schößler munter durch, wollte allen Spielern Einsatzzeiten gönnen, um sich auch bei einem Favoriten messen zu können. Der Rhythmus ging nun bei den Gästen vollends verloren und die Stralsunder kamen noch zum standesgemäßen 30:19-Erfolg.

Trainer Sven Schößler fand jedoch fast nur lobende Worte für den couragierten Auftritt seiner Mannschaft, in der mit Philip Kryszon auch ein wichtiger Rückraumspieler fehlte.Der wird am kommenden Sonnabend (16. November) aber wieder dabei sein, wenn um 18 Uhr der Tabellendritte MTV Altlandsberg zu Gast sein wird. Auch hier werden den 63er nur Außenseiterchancen eingeräumt, die wollen sie aber nutzen.

SV 63West: Benkendorf, Müller, Wybranietz 2, Witt 2, Heuer, Meysel 5, Schulz, Rühlmann 1, Stenzel, Habermann, Mandler, Fleischer 1, T. Kryszon 2, Ackermann 6.