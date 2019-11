MOZ

Eberswalde (MOZ) Im Fall der getöteten Dreifachmutter aus Eberswalde ist ein 37-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden.

Katja C. war am 3. August leblos in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Nach umfangreichen Ermittlungen haben die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) den Tatverdächtigen nun einem Haftrichter vorgestellt, teilte die Polizei am Montag mit.

Die 30-jährige Mutter von drei Kindern sei in ihrer Wohnung im Leibnizviertel getötet worden.

Mehr als 100 Angehörige, Freunde und Nachbarn hatten die Beerdigung der jungen Mutter im August besucht. Die Trauerrednerin spricht von einem viel zu kurzen Leben. Der Vater des Opfers hatte seine Tochter leblos in der Plattenbauwohnung gefunden, nachdem er zuvor mehrfach telefonisch versucht hatte, sie zu erreichen. Ein Notarzt war alarmiert worden – der nur noch den Tod der jungen Frau feststellen konnte. An ihrem Hals soll es deutliche Würgemale gegeben haben.