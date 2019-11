Nico Roesenberger

Potsdam ([]) Die Vorzeichen für das Abstiegskampfderby beim SV Babelsberg standen nicht allzu gut für die Fußballer des FSV Optik Rathenow.. Mit Glodi Zingu und Marc Langner, sowie dem ohnehin Langzeitverletzten Nicola Jürgens, standen gleich drei "Kampfmaschinen" nicht zur Verfügung.

Doch davon war zunächst nichts zu merken. Die Optik-Elf stand, mit dem zurückgekehrten Emre Turan in der Innnenverteidigung, von Beginn an hochkonzentriert und sicher. Bereits nach sieben Minuten führten die Rathenower plötzlich. Nach einer Ecke kam Leon Hellwig mit dem Kopf an den Ball, 03-Torhüter Marco Flügel konnte den Ball nicht festhalten und Aleksandar Bilbija (7.) staubte am langen Pfosten zum 0:1 ab.

Die Gäste versuchten direkt nachzusetzen, Caner Özcin scheiterte jedoch an Flügel. Die Babelsberger Defensive wirkte von Optiks schnellen Vorstößen über Kevin Adewumi und Süleyman Kapan in dieser Phase überfordert. Umso überraschender der Ausgleich in der 35. Minute. Benjamin Wilcke drängte Bogdan Rangelov im Strafraum ab, die Situation schien geklärt, doch irgendwie blieb Babelsbergs Angreifer am Ball und drosch das Leder zum 1:1 in die Maschen.

Nun kam es ganz dicke für die Rathenower. Nachdem Jerome Leroy bei einem Zweikampf vom Knie seines Gegenspielers am Kopf getroffen wurde, musste er mit Orientierungsschwieriggkeiten und Verdacht auf eine Gehirnerschütterung vom Feld. Umso bitterer, da Optiks Kapitän bis dahin eine starke Partie gezeigt und viele wichtige Zweikämpfe gewonnen hatte. Den nächsten Nackenschlag gab es kurz vor der Pause. Nach einem schönen Spielzug traf Pieter-Marvin Wolf zum 2:1 für die Gastgeber und stellte damit den Spielverlauf auf den Kopf.

Doch die Optik-Mannschaft meldete sich nach dem Seitenwechsel schnell zurück. Wieder waren sieben Minuten gespielt, wieder gab es einen Eckball, nur diesmal köpfte Caner Özcin direkt ein - 2:2.

Danach entwickelte sich ein packendes Derby mit zwar nur noch wenigen spielerischen Höhepunkten, aber umso mehr Kampf und Leidenschaft. Eine Punkteteilung wäre durchaus gerecht und verdient gewesen, doch die Gäste brachten sich letztlich selbst um den Lohn aller Mühen. Der eingewechselte Youssef Sakran ließ im Mittelfeld einen Pass der Gastgeber durchlaufen, statt den Ball konsequent rausschlagen, und erneut zeigte sich Rangelov kaltschnäuzig und vollendete zum viel umjubelten und gleichzeitig ganz bitteren 3:2.

Ingo Kahlisch meinte nach Spielschluss: "Ich bin richtig angefressen. Riesenkompliment an meine Jungs, wir haben über 90 Minuten sehr sehr ordentlich gespielt. Aber wie wir das dritte Tor wieder kriegen, als Sakran den Ball in so einem Kampfspiel den Ball nicht raushaut... das funktioniert einfach nicht. Wir hätten hier gerne einen Punkt mitgenommen, und ich denke, das wäre auch nicht ganz unverdient gewesen."

FSV Optik Rathenow: Hiemann - Wilcke, Bilbija, Turan, R. Techie-Menson - Hellwig (78. Sakran), Aydogdu - Adewumi (76. Karupovic), Leroy (41. Matur/G), Kapan (G) - Özcin.