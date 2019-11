Martin TersteggeBRAWO

Potsdam (MOZ) Bei Juventas Crew Alpha gelang es den Fußballern des FSV Brück 1922 ihre kleine Erfolgsserie auf drei Siege in Folge auszubauen.

Gegen das Schlusslicht der Kreisoberliga taten sich die Brücker aber zunächst recht schwer. Die Gastgeber probierten es immer wieder mit weiten Pässen auf ihre großgewachsenen Angreifer, die dann versuchten die Bälle zu verteilen. Dies konnten die Gäste erst im zweiten Abschnitt besser verteidigen.

Vor der Pause deutete sich die Führung der Potsdamer an. Zwei Schüsse aus aussichtsreichen Positionen gingen weit vorbei, dann musste Schlussmann Erik Blaue Kopf und Kragen im Eins gegen Eins riskieren. Doch in der 22. Minute war er machtlos, als der beste Mann im Juventas-Trikot, Stefan Roggenbuck, sich auf der linken Seite durchsetzte und aus acht Metern knallhart abzog.

Das Gegentor schienen die Brücker aber benötigt zu haben. Plötzlich waren sie hellwach, kombinierten wesentlich sicherer nach vorn. Wenig später schlug Maximilian Leetz in Höhe Mittellinie einen Freistoß in den gegnerischen Strafraum, wo der Innenverteidiger Jonas Pagel (26.) den Ball über die Linie drückte. Wieder nur vier Minuten darauf spielten Björn Riese und Sebastian Pusch Doppelpass und Letzterer markierte den Führungstreffer.Beide Mannschaften versuchten zwar weiter Offensivakzente zu setzen, doch dank schlechter Anspiele blieb es Stückwerk.

In der 39. Minute dann eine Schrecksekunde für den FSV. Philipp Fiedler rasselte mit einem Gegenspieler am Kopf zusammen und musste mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung vom Feld. Seinen Platz in der Innenverteidigung nahm Jan-Eric Fehlow ein, doch bis sich alle fanden schlugen die Gastgeber kurz vor der Pause zu. Nach einem Eckball kamen die Platzherren zum Kopfball und es stand 2:2. Da machte sich der Verlust des langen Fiedlers in der FSV-Abwehr schon bemerkbar.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Brücker nach einer Stunde Glück, als ein Schuss der Potsdamer nur den Pfosten traf, doch auch Björn Riese verzeichnete einen Lattentreffer (65.). Zum Ende hin ging beiden Platzherren etwas die Luft aus, die bessere Kondition hatten scheinbar die Gäste. In der 86. Minute konnte der Juventas-Torhüter noch den Schuss Allen Galinskis abwehren, doch den Nachschuss jagte er zum 3:2-Siegestreffer in die Maschen.

Am kommenden Wochenende haben die Brücker Pokalpause, am 24. November geht es weiter mit der Partie gegen den Tabellenzweiten RSV Eintracht 1949 II.