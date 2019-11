OGA

Oranienburg (MOZ) Schläge in derShisha-BarZwei Oranienburger sind am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr in der Shisha-Bar an der Walther-Bothe-Straße aneinander geraten. Nach Angaben der Polizei schlug zunächst ein 37-Jähriger einen 23-Jährigen. Der Jüngere zerschlug dann einen Spiegel, verschwand aus der Bar, ließ seine Verletzungen in der Rettungsstelle behandeln und kündigte dort an, sich mit einem Messer rächen zu wollen. Die alarmierten Polizeibeamten stellten ein Klappmesser sicher und nahmen mehrere Strafanzeigen gegen den 23- und den 37-Jährigen auf.