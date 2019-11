Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Drei Jungen im Alter von 12 und 14 Jahren haben sich am Sonntag im Polizeirevier Rheinsberg gestellt und dort einen Diebstahl gestanden. Sie waren am Tag zuvor im Sporcenter an der Neuruppiner Trenckmannstraße schwimmen und hatten dort einen Spind aufgebrochen. Daraus hatten sie etwas Bargeld und die Bankkarte einer 42-jährigen Wusterhausenerin gestohlen. Sie gaben zu, sich damit Zigaretten aus einem Automaten geholt zu haben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.