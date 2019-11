Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Ungewöhnliche Beute: Aus einer Garage an der Rheinsberger Schlossstraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag einen VW Passat. In dem roten Wagen (Erstzulassung 1992) befanden sich der Fahrzeugschein und auch zwei Gehhilfen des 83-jährigen Besitzers. Die Täter hatten die Fahrzeugschlüssel und einen Hackbraten zuvor aus dem Wohnhaus des Mannes gestohlen. Der VW wurde heute Vormittag von einem Jäger in einem Wald nördlich von Wittstock gefunden.