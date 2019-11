Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Noch sind nicht alle Hürden genommen, aber auf dem Weg zum geplanten Jugendfreizeitplatz in Storkow ist ein weiteres Etappenziel erreicht. Die Stadtverwaltung kann nun Fördermittel für das Vorhaben beantragen. Grundlage dafür ist ein Beschluss, den die Stadtverordnetenversammlung bei ihrer Sitzung vergangene Woche gefasst hat. Sie befürwortete den vorgelegten Entwurf für die Anlage. Der Beschluss erging einstimmig.

Laut der vorliegenden Skizze wird der Badestrand im Stadtteil Karlslust für den Jugendfreizeitplatz um zahlreiche Elemente erweitert. Während die bestehende Liegewiese als "Sonnenstrand" nahezu unangetastet bleibt, entsteht vor allem im Bereich zwischen dem Strand und der Europaschule viel Neues. Geplant sind Überdachungen, bunte Liegen zum Ausruhen beziehungsweise zum "Chillen", um die Jugendsprache zu verwenden. Dazu kommen ein Kletter- und ein Skaterparcours. Im Bereich Richtung des bestehenden Imbisslokals werden Spielplätze für die Altersgruppen von null bis sechs und von sechs bis zwölf Jahre errichtet. Am anderen Ende des Sonnenstrandes gibt es künftig Sitzgruppen, dahinter schließt sich die baumbestandene "Schattenwiese" an.

Diskutiert wurde in der Stadtverordnetenversammlung nur noch relativ kurz. Bauamtsleiter Christopher Eichwald berichtete, aus der Europaschule habe es auch kritische Stimmen gegeben. Hintergrund ist ein Eingriff in deren Grundstück. Damit zum Beispiel die Skateranlage Platz hat, muss die Schule einen bis zu 14 Meter breiten Streifen von ihrem Gelände zugunsten des Jugendfreizeitplatzes abtreten. Wie Eichwald sagte, kam die Stadt der Schule im Laufe der Arbeit am Entwurf aber bereits entgegen. "Ursprünglich waren acht Meter mehr geplant."

Der entsprechende Bereich sei bisher für den Bau einer Mensa im Gespräch gewesen. Das gehe nun nicht mehr. Als Alternative könne man dafür aber das Arbeitslehrezentrum aufstocken. "Statisch ist das möglich", so Eichwald. Die vorübergehend diskutierte Umpflanzung von Bäumen bekam von ihm keine Empfehlung. Mit Kosten von 2000 bis 3000 Euro je Baum sei das "teuer". Außerdem bestehe die Gefahr, dass die Bäume an ihrem neuen Standort nicht anwachsen.

Detlev Nutsch (Neues Storkow) bezeichnete den Entwurf als "sehr gelungen". Johann Kney (fraktionslos) sagte, der Jugendfreizeitplatz stehe Storkow sehr gut zu Gesicht. Ute Ulrich (Linke) kritisierte ein "merkwürdiges Desinteresse der Jugendlichen, um es mal vorsichtig zu formulieren". Anwesend aus der Zielgruppe war in der Sitzung niemand, obwohl Kinder und Jugendliche seit kurzem unter dem Tagesordnungspunkt "Jugendbeteiligung" auch ein Rederecht in der Stadtverordnetenversammlung haben. Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig (SPD) wollte Ulrichs Kritik nicht stehen lassen. Bei einem Workshop zur Gestaltung des Platzes seien zahlreiche Jugendliche dabei gewesen, sagte sie.

Möglich dank einer Spende

Die Planung für den Jugendfreizeitplatz war angegangen worden, nachdem die Stadt für die Anlage eine Spende von 100 000 Euro bekommen hatte. Der Name des Geldgebers ist in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Der Stadtverordnete Nutsch sagte in der jüngsten Sitzung, es handele sich dabei um eine Firma. Die 100 000 Euro waren gedacht für den Eigenanteil der Stadt bei der Finanzierung. Laut Kalkulation kostet der Jugendfreizeitplatz in der nun beschlossenen Form knapp 506 000 Euro. Die angestrebte Förderung aus dem Leader-Programm würde 75 Prozent der Bausumme betragen. Das wären dann knapp 379 000 Euro. Die Spende würde demnach nicht ganz ausreichen; die Stadt müsste noch einmal knapp 27 000 draufpacken.