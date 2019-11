Erntejagd

Mehrere Jäger umstellen bei der Erntejagd das Feld. Die Erntemaschinen treiben die Wildschweine vor sich her bis sie aus dem Feld ausbrechen und in freier Bahn von den Schützen erlegt werden. Wildschweine halten sich bevorzugt in Mais- und Rapsfeldern auf, da diese erst im Herbst abgedroschen werden. Jedoch beschädigen sie dabei Teile der Ernte, wofür die Jagdpächter die Landwirte entschädigen müssen. Die Erntejagd ist umstritten, da sie nicht immer vorschriftlich durchgeführt wird. So würde es vorkommen, dass nicht für Kugelfang durch die Erde gesorgt ist, wenn die Jäger keine erhöhte Position einnehmen, was schon einige Menschenleben kostete. ⇥kas