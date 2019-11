Schulcampus Löwenberg

An der Bildungseinrichtung in Löwenberg werden derzeit zirka 600 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Dem Lehrerkollegium gehören 48 Pädagoginnen und Pädagogen an.

Es gibt zwei Besonderheiten, die die Libertasschule charakterisieren. Zum einen handelt es sich um einen Schulcampus, der sowohl die Grundschule, also die erste bis sechste Klasse, als auch die Sekundarstufe, (siebte bis zehnte Klasse) einschließt. Die zweite Besonderheit ist, dass es zwei Grundschulstandorte gibt, einen in Löwenberg und eine Filiale in Grüneberg, wo Kinder die erste bis vierte Klasse besuchen können. Der Grund ist einfach. Die Kinder sollen im ländlichen Bereich möglichst nah am Wohnort eingeschult werden. ⇥veb