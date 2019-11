BRAWO

Brandenburg an der Havel In der Nacht von Samstag zu Sonntag besprühten unbekannte Personen großflächig das Schaufenster eines Geschäftes in der Jacobstraße. Dadurch entstand ein vierstelliger Gesamtschaden. Die Beschädigungen wurden dokumentiert und eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt. Die Polizei fragt nun, wer in den Abend- sowie Nachtstunden von Samstag zu Sonntag relevante Beobachtungen machen konnte. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel zu richten: Tel.: 03381-560-0.