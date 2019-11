Conradin Walenciak

Leegebruch (MOZ) Die fünfte Jahreszeit hat begonnen, pünktlich um 11.11 Uhr startete am Montagvormittag die Karnevalssaison – und das wurde unter anderem in Leegebruch kräftig gefeiert. Zunächst stand aber erst einmal die Stürmung des Rathauses durch den Carneval Club Leegebruch auf dem Programm. An vorderster Front dabei: das neue Prinzenpaar. In der 57. Session des Vereins besteht dieses aus Monique Scholz und Patrick Orlamünder.

Goldener Schlüssel übergeben

Die beiden Leegebrucher mussten allerdings etwas überzeugt werden, als Repräsentanten des CCL die Karnevalssaison zu bestreiten. "Am Ende haben wir dann ein Streichholz gezogen, ob wir das machen", verrät Prinzessin Monique. Denn eigentlich wollten beide erst einmal ein bisschen Abstand von der Narrenzeit gewinnen, sind sie doch beruflich derzeit ziemlich eingespannt. "Wir waren beide bis vergangenes Jahr im Verein aktiv, sind aber inzwischen ausgetreten", sagt Prinz Patrick. Nun sind sie also doch wieder mittendrin. "Naja, wir wissen ja im Grunde, was auf uns zukommt", so Orlamünder.

Ihre erste Aufgabe war es am Montag nun, sich von Leegebruchs Bürgermeister Martin Rother (CDU) den goldenen Schlüssel fürs Rathaus aushändigen zu lassen. Das hat das Prinzenpaar bravourös gemeistert. Der Bürgermeister hatte seinerseits auch gar kein großes Problem damit – obwohl er erst vor zweieinhalb Monaten den Schlüssel offiziell übernommen hat. "Ich übergebe ihn in gute Hände", ist sich Rother sicher.

Er selbst ist zwar kein Karnevals-Enthusiast, "aber in Leegebruch gehört das einfach dazu", so der Bürgermeister. "Wenn man sieht, wie viele Menschen hier Spaß daran haben und wie viele Kinder hier auch mitmachen, kann man einfach nur sagen, dass das eine wirklich tolle Tradition ist."

Umzug Richtung Bierbunker

Nach erfolgter Schlüsselübergabe setzte sich der Umzug des Karnevalvereins in Bewegung Richtung Bierbunker. Begleitet wurde er dabei von zahlreichen Schaulustigen, die sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen wollten. "Es ist schön, dass so viele Menschen gekommen sind", sagte die dritte Vorsitzende des Vereins, Jessica Freude. "Vor allem auch, dass sich viele Eltern darum gekümmert haben, ihre Kinder für einen Tag aus der Schule zu nehmen, damit diese unseren Umzug mit ihrer jeweiligen Garde unterstützen können, freut uns natürlich."

Im Bierbunker wurden dann erste Auszüge aus den Programmen der unterschiedlichen Garde-Aufstellungen des Carneval Club Leegebruch präsentiert, die Feuerwehr war dazu mit ihrer Gulaschkanone vor Ort. Der Prinz und die Prinzessin sahen sich das alles begeistert an und gaben einen Einblick in das, was in den kommenden Monaten nun auf sie zukommen wird: "Unsere Aufgabe als Prinzenpaar ist es, zu regieren und dabei möglichst gut auszusehen", erläuterte Patrick Orlamünder.

Der erste offizielle Termin nach der Eröffnung der 57. Session steht für die neuen Regenten erst im kommenden Jahr an: Am 18. Januar steigt die Prunksitzung des Vereins im Stadtklubhaus in Hennigsdorf.