Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Das kam einem Hennigsdorfer spanisch vor: Am Sonntag gegen 14.50 Uhr sah dieser im Waidmannsweg, Höhe Am Hirschwechsel, ein Pferd, das zwar gesattelt, aber ohne Reiter unterwegs war. Die Polizei teilte am Montag zu dem ungewöhnlichen Vorfall weiter mit, dass es dem Mann gelang, das Pferd festzuhalten und zu beruhigen. Weil er in der Umgebung niemanden ausmachen konnte, der für das Pferd zuständig war, kontaktierte er eine Bekannte, die eine Pferdepension betreibt. Die sorgte dafür, dass das Pferd erst einmal unterkommen konnte.

Erst Sturz, dann Schock

Fast zeitgleich meldete sich im Hennigsdorfer Polizeirevier ein Pärchen, das sich als Eigentümer des Tieres ausgab. Die Frau gab an, während eines Ritts von dem Pferd in der Nähe des Hennigsdorfer Krankenhauses gestürzt zu sein. Das Tier sei daraufhin davongelaufen. Weitere Recherchen ergaben, wo sich das Pferd derzeit befand. Es konnte an die Eigentümer zurückgegeben und zum Gestüt geführt werden. Die unter Schock stehende Reiterin wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.