Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Zum ersten Mal hat die Oranienburgerin Katja Trölenberg am Montag ihre leibliche Mutter gesehen. 41 Jahre wusste sie nicht, ob sie überhaupt existiert. In Berlin gab es ein überraschendes Wiedersehen. "Das war sehr tränenreich für uns beide", sagte Katja Trölenberg wenige Stunden nach dem Treffen.

Unsere Zeitung und der Berliner Kurier hatten über den Fall berichtet. Noch als Baby war Katja Trölenberg von ihren Großeltern adoptiert worden. Ihr Mutter, Marion Hoffmann, war noch minderjährig, als sie Katja zur Welt brachte. Danach verschwand sie aus dem Leben ihrer Tochter Katja.

Ende Oktober entschloss sich die 41-Jährige, über die Zeitungen und die sozialen Netzwerke nach ihrer Mutter zu suchen. Mit Erfolg. Auch aus Oberhavel gab es Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort der gesuchten Mutter in Berlin.

Am Montag entschloss sich Katja, den Spuren nachzugehen. Ohne zu wissen, ob die Berliner Kontaktadresse stimmt, und ohne sich vorher anzumelden, fuhr sie in den Wedding. Ihr Mut wurde belohnt. Sie hatte Glück, die Tür öffnete sich. Schon beim ersten Anblick wurde ihr klar: "Sie ist es. Sie sieht mir sehr ähnlich." Auch ihre Mutter habe sofort gewusst, "das ich ihre Tochter bin". Wenige Augenblicke später lagen sie sich in den Armen und weinten gemeinsam. "Das war alles sehr aufwühlend. Sie hat sich gefreut, mich zu sehen. Ich hatte so viele Fragen. Zum Beispiel zu meinem Vater."

Doch darüber wusste die heute 58-jährige Marion Hoffmann nur sehr wenig. "Es soll ein One-Night-Stand gewesen sein", sagt Katja Trölenberg. Sie habe ihn auf einer Party im Oranienburger G-Haus getroffen. Dort sei es auch gleich passiert, habe ihre Mutter offen zugegeben, die sich nur noch an den Namen des Kindsvater erinnern konnte: Waldemar.

Eineinhalb Stunden dauerte die erste hoch emotionale Begegnung mit ihrer unbekannten Vergangenheit. Erste Gemeinsamkeiten wurden entdeckt: "Wir beiden lieben Brühnudeln." Als sie in der Berliner Wohnung zufällig ein Bild von sich als Teenager entdeckt, erfährt sie auch, dass die Schwester ihrer Mutter offensichtlich Kontakt zur Gesuchten hatte, ohne etwas zu verraten.

Am Freitag fährt Katja Trölenberg mit ihrer Tochter und ihrem Mann nach Berlin, um ihre Mutter erneut zu treffen. "Sie wollte alles über mich und meine Familie wissen." Im Moment hat die 41-Jährige noch gar nicht richtig realisiert, was an diesem Tag geschehen ist. Trotz ihrer Freude sei sie "richtig erschrocken" über die Begegnung in einem Berliner Hinterhaus. "Ich konnte nur Du zu ihr sagen, nicht Mutter. Das war ganz komisch. Sie ist ja eine fremde Person für mich."