Im Stil von Lucas Cranach: Bis hin in die Motivik hat sich der Maler Christoph Wetzel Anregungen bei Alten Meistern geholt. Die Gemälde und Zeichnungen sind in Kombination mit Plastiken von Sorina von Keyserling zu sehen. © Foto: Stefan Lötsch

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eigentlich ist der Titel der neuen Ausstellung in der Galerie des städtischen Museums paradox. "Die unerhörte Kraft der Stille" ist die Schau überschrieben, die Arbeiten von Christoph Wetzel und Sorina von Keyserling zeigt. Denn wenn man den Maler Christoph Wetzel beim Wort nimmt, dann herrscht in den Räumen der Galerie ein Stimmengewirr.

Denn sein eigenes Kunstverständnis beschreibt er so: Man solle das Werk nicht nur anschauen, sondern ihm mit dem Augen zuhören. Und was der lange Jahre in Dresden lebende und dort wirkende Künstler über die Plastiken seiner Kollegin Sorina von Keyserling sagt, das gilt auch für seine Gemälde und Zeichnungen: "Wer sich auf die Plastiken einlässt, wird spüren, dass sie sich öffnen."

Geschichten werden erzählt

Das gilt umso mehr, als die Bilder und Plastiken von Menschen handeln. Als "Menschenmaler" bezeichnete denn auch der Kunstwissenschaftler Harald Marx, ehemaliger Direktor der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister, Christoph Wetzel. "Er legt schonungslos offen, was die Oberflächen verbergen könnten. Seine Gemälde haben nicht selten sagbaren Inhalt, erzählen Geschichten und lassen Geschichten ahnen." Wetzel dringe ein in die Psyche der Dargestellten.

Es ist vielleicht deshalb eine stille Zwiesprache, zu denen die Arbeiten der Künstler, die unterschiedlichen Generationen angehören, einladen. Und Christoph Wetzel gab noch eine Andeutung, wie der Titel der Ausstellung zu verstehen ist. Denn nach seinem Verständnis "macht Kunst nicht Krach", wie das womöglich in der ein oder anderen Form moderner Kunst der Fall ist.

Tatsächlich fühlen sich beide Künstler, die in Eisenhüttenstadt gemeinsam ihre Arbeiten ausstellen, dem Naturalismus, der Naturnähe, dem Realismus und der Gegenständlichkeit verbunden. Auch da gilt wohl ebenso für ihn, was Christoph Wetzel über seine jüngere Bildhauer-Kollegin sagt: "Die Porträts und Figuren sind Ergebnis gründlicher und oft langwieriger Auseinandersetzung mit den Formensprachen eines Menschen."

Harald Marx nahm den Gegensatz von Moderne und Tradition, den Christoph Wetzel erwähnte, auf. So habe sich der Maler erstaunlich früh an historische Formen und Technik gebunden. "Wir erleben und bewundern Werke, die der Gegenwart verbunden sind, die nach vorn schauen und gleichzeitig den Bezug zur Kunst vergangener Epochen in ihrer Arbeit bewahren. Sie malen, zeichnen und bilden, was sie sehen und sind gleichzeitig fasziniert von alter Kunst." Für beide Künstler stellte der Kunstwissenschaftler fest: "Die Werke beider verblüffen durch handwerkliche Perfektion und sie zeigen zwei Künstler, aufmerksam das Sichtbare studieren und andererseits die gestaltete Form mit Gefühl aufladend."

Spannende Akzente

Es ist das zweite Mal, das Christoph Wetzel mit seinen Arbeiten in Eisenhüttenstadt zu sehen ist, das letzte Mal vor mehr als 20 Jahren. Die Doppelschau nun war zuvor schon in Saalfeld, Dresden und Berlin zu sehen, sagte Museumsleiterin Maria Wundersee. "Ich freue mich über die vielfältige und beeindruckende Ausstellung." Auch Martina Harz, Fachbereichsleiterin Bürgerservice, sagte als Vertreterin der Stadt, dass eine wunderbare Ausstellung gelungen sei. Man sei stolz darauf, gemeinsam die Tätigkeit der städtischen Galerie und des Museums fortzusetzen und immer wieder mit spannenden Akzenten zu füllen.

Mit der letzten Ausstellung der Galerie in diesem Jahr – insgesamt hat es sechs 2019 gegeben –, die sich über zwei Etagen erstreckt, ist ein Künstler zu entdecken, dessen Arbeit täglich von Hunderten, wenn nicht gar Tausenden von Menschen gesehen wird, ohne dass diesen vielleicht der Name des Künstlers ein Begriff ist. Denn Christoph Wetzel hat, dank seiner Fertigkeit in alten Techniken, die Kuppel der wiederaufgebauten Dresdner Frauenkirche nach historischen Vorbild – wobei nur Fotografien vorlagen – ausgemalt.