Reinhard Pfeiffer

Waldsieversdorf Die Gemeinde hatte sich großzügig erwiesen und zur 25. Jubelfeier des Waldsieversdorfer Heimatvereins jedem ein Glas Sekt spendiert. So war man am Freitag gleich am Anfang des Abends guter Stimmung. Und es hatte etwas von Weihnachten: Vorn auf der Bühne standen beleuchtete Modelle der Waldsieversdorfer Sehenswürdigkeiten, anzuschauen wie eine Weihnachtskrippe. Eingeleitet dazu mit Klavierklängen von Exenia Specka, kam wahrlich Feierstimmung auf.

Die heutige Vereinsvorsitzende Katharina Helming kam dann ohne lange Worte zur Hauptsache, nachdem eine kleine Grußbotschaft des verhinderten Bürgermeisters verlesen wurde. Und wie das so ist nach 25 Jahren Vereinsleben, galt es, verdienstvolle Mitglieder zu würdigen. Jeder der Geehrten bekam eine Rose nebst Umarmung.

Rückblick auf Gründung

Kurz wurde auf die Gründungsgeschichte eingegangen, die eher einem Zufall geschuldet war. Dazu erzählte der allererste Vorsitzende Franz Heinze, dass im Jahr 1995 der 100. Todestag des Gründers von Waldsieversdorf, des Fabrikanten Ferdinand Kindermann, gedacht werden sollte, aber die Gemeinde das allein nicht stemmen konnte und darum die Gründung eines Heimatvereins anregte. Immerhin 60 Bürger konnten dafür gewonnen werden.

Inzwischen beträgt die Mitgliederzahl 180. Und es begann eine Erfolgsgeschichte, die sich nicht nur in der Erforschung der örtlichen Geschichte erschöpft, nicht nur Feiern organisiert, sondern besonders auch dem humanistischen Miteinander verpflichtet ist. Dazu gesellten sich die bekannte Pflanzentauschbörse, die Offenhaltung des Wasserturms in den Sommermonaten und nun als Folge der Klimadebatte auch ein Umweltstammtisch als neueste Errungenschaft des Vereins.

Nachdem alle von den Köstlichkeiten des Buffets probiert hatten, traten zum Abschluss noch die "Gorillas" auf. Eine Berliner Theatergruppe, Karin Werner und Christoph Jungmann. Wer nun Kostüme und Kulissen erwartete, wurde enttäuscht. Locker stellten sich die "Gorillas" als Improvisationstruppe vor. Das Publikum sollte Stichworte einwerfen und Emotionen – und flugs entwickelten die beiden Schauspieler daraus Nummern. Es war umwerfend komisch, wie gerade Stichwörter zum Verein in eine Slapstikszene verwandelt wurden. Die Heiterkeit im Publikum war ungemein. Der Höhepunkt: Die "Gorillas" gaben sich als Puppen und zwei Besucher mussten sie steuern zu einem Tango. Ein Auftritt, bei dem Tränen gelacht wurden.