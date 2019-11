Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Frankfurter Kindercharta soll im kommenden Jahr zentrales Thema werden. OB René Wilke will, so wie er Anfang dieses Jahres die Zuzugskampagne der Stadt vorstellte, beim Neujahrsempfang 2020 die Kindercharta in den Mittelpunkt stellen. An dieser arbeiten seit mehreren Monaten die Mitglieder der gleichnamigen Unter-Arbeitsgruppe des Runden Tisches Kinderarmut, der vor einem Jahr das erste Mal zusammentrat.

Damals wurde beschlossen, dass in den Doppelhaushalt 2019/2020 pro Jahr 100 000 Euro für Armutsprävention eingestellt werden. Bei der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses hieß es dann jedoch, dass davon bislang lediglich 2000 Euro für den Ferienpass ausgegeben wurden. Einige Ausschussmitglieder zeigten sich besorgt darüber, was mit dem restlichen Geld im laufenden Jahr passiert. Jana Pietack, Leiterin des Jugendamtes, erklärte nun, dass es eine Einigung mit der Kämmerin gebe, das Geld ins nächste Jahr zu übertragen.

Die Charta, ein Kinder-Grundgesetz, soll eine Leitlinie für die Stadt werden, in der es um die Achtung, Beachtung und Umsetzung der Rechte der Kinder geht und die die Grundhaltung der Stadt Kindern gegenüber auszeichnet – für ein kinderfreundliches Frankfurt. Geplant ist, dass die Kindercharta auch durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen wird. "Der Wunsch ist, dass irgendwann in jedem Unternehmen, in jeder Einrichtung die Kindercharta aushängt", sagt Jana Pietack.

Ideensammlung gestartet

Voraussichtlich im April 2020 wird der dritte Runde Tisch tagen. Bis Ende des ersten Quartals soll die Förderrichtlinie stehen, die beschreibt, welche Projekte überhaupt förderfähig sind. Die Arbeitsgruppe Kindercharta wird bis dahin weiter an der Konkretisierung dieser arbeiten; die Gruppe Monitoring erstellt einen gesamtstädtischen Katalog zu Handlungsbedarfen beim Thema; es werden Befragungen durchgeführt. Am Ende steht eine Vergabekommission, die über die Verwendung der Mittel entscheidet.

Schon jetzt sind Akteure angehalten, Projektideen einzureichen. Dazu rief OB Wilke vergangene Woche beim Jugendhilfetag auf, an dem etwa 170 Kitaleiter, Fachkräfte aus der Verwaltung, OSZ-Schüler, Erzieher und andere Pädagogen teilnahmen. Denn die Kindercharta soll "zum Leben erweckt" – eine Bewegung – werden und nicht nur ein Stück Papier sein, wie Jana Pietack betont. Bevor es an die Öffentlichkeit ging, saßen Fachakteure, verschiedene Bereiche der Stadtverwaltung und die Trägerschaft der Bildungseinrichtungen am Runden Tisch. Auch dort entstanden bereits viele Ideen.

Kompletter Betrag kommt an

Das Geld soll nicht, weil es eben vorhanden ist, einfach verteilt, sondern bedarfsgerecht ausgegeben werden – und zwar jeweils die kompletten 100 000 Euro. Denn die Personal- und Sachkosten fördert das Land. Von August bis Dezember stehen 27 000 Euro vom Land zur Verfügung, "wir wollen einen Folgeantrag für 2020 stellen", sagt Jana Pietack. Seit 1. August gibt es außerdem die Stelle der Prozesskoordinatorin des Runden Tisches "Zukunfts- und Bildungschancen für Kinder – Aktiv gegen Kinderarmut in der Stadt Frankfurt (Oder)".

Was Jana Pietack aber auch betont: "Es ist nicht so, dass tolle Ideen nicht bearbeitet werden, nur weil der Prozess noch nicht beendet ist." Wer sich um Förderung bewerben will, könne etwa auch auf das Bundesprogramm Demokratie leben oder Bündnis für Brandenburg zurückgreifen.