Frankfurt (Oder) (MOZ) Mehrere Jugendliche sind am Freitag gegen 19.45 Uhr in der Logenstraße in Streit geraten. Nach Beleidigungen kam es auch zu körperlichen Auseinandersetzungen. Dabei verschafften sich die Jugendlichen gewaltsam Zugang zum Oderturm und setzten ihren Streit im Innern fort. Alarmierte Polizisten trafen die Gruppe vor dem Eingang der Lenné-Passage an. Als die Jugendlichen die Beamten bemerkten, flüchteten sie. Die Polizisten konnten zwei von ihnen im Alter von 13 und 16 Jahren stellen und ihren Erziehungsberechtigten übergeben.