Berlin (NBR) Sie lebt also noch, die Groko. Nach Wochen der Agonie haben CDU, CSU und SPD das zustande gebracht, was beim gemeinsamen Regieren dreier Parteien nun mal zu erwarten ist: einen Kompromiss.

Und genau das ist die Vereinbarung zur Grundrente. Für jeden ein bisschen was drin – für die Sozialdemokraten vielleicht ein bisschen mehr. Was drin ist übrigens auch für Bürger und Unternehmer in diesem Land, was bei all dem Spektakel drumherum leicht übersehen wird: Spärliche Renten werden aufgebessert, Doppelbelastungen verringert, Arbeitslosenbeiträge gesenkt. Kein Wunderwerk das alles, aber ein vorzeigbares Stück Arbeit.

Was heißt das nun für die Große Koalition? Der unmittelbare Exitus wurde jedenfalls abgewendet. Es war allerdings schon Teil des Problems, dass ausgerechnet das Thema Grundrente, das zwar einerseits viele Basisfragen rund um das Thema Gerechtigkeit berührt, andererseits aber wirklich nicht über das Schicksal des Landes entscheidet, eine derartige Bedeutung erreichen konnte. Beschlüsse dieser Art, sollte man meinen, fällt eine vitale Koalition doch zum Frühstück. Die für das Baukindergeld veranschlagten zehn Milliarden Euro wurden jedenfalls von Schwarz-Rot einigermaßen geräuschlos durchgewunken.

Der Streit um die Grundrente der letzten Wochen war also weniger Ursache als Ausdruck der großkoalitionären Verwicklungen. Kein knallharter Streit zwischen unnachgiebigen Kontrahenten, sondern ein Ringen zwischen Taumelnden, die jeweils was zum Festhalten brauchten. Diesmal war es nicht allein die SPD, die mit ihren internen Angelegenheiten – Chefsuche, Parteitag, Erneuerung – eine Einigung erschwert hat. Auch in der CDU ist die Selbstfindung in vollem Gange. Die Frage "Oder besser doch raus aus der Groko?" hat längst die Reihen der Christdemokraten erreicht. Das Ganze ausgerechnet an der Grundrente zerschellen zu lassen, das wussten die im Fahrerhäuschen aber auch aus eigenem Interesse zu verhindern. Die geschwächte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer kann Neuwahlen gerade wirklich nicht gebrauchen, CSU-Kollege Markus Söder wiederum stellt seine Christsozialen momentan als neue Stabilitätspartei auf – die mit Sozialausgaben zudem ohnehin wenig Probleme hat. Und diejenigen in der SPD, die das Ding mitverhandelt haben, können wiederum jedes gute Argument im Halbzeitkörbchen für den Parteitag brauchen.

Ob der Grundrenten-Kleber nun das Ganze bis zum offiziellen Ende 2021 beisammen hält, ist nicht ausgemacht. Vor allem im christdemokratischen Wirtschaftsflügel grummelt es. Das wiederum führt dazu, dass die CDU es in Sachen Verkaufe nun macht wie sonst nur die SPD: Statt Ergebnisse beim Wähler offensiv anzupreisen, lieber an den Zugeständnissen herummäkeln. Die Sozialdemokraten wiederum könnten für sich mitnehmen, dass Vollgas geben – auch über die Koalitionsvertragsgrenzen hinaus – ans Ziel führen kann. Beides nicht unbedingt gute Nachrichten für die Groko.

leserbriefe@moz.de