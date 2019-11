MOZ

Wriezen Der Besuch einer Bewohnerin an der Bahnhofsstraße wollte am Sonntagabend von der Gastgeberin nach Wriezen gefahren werden. Da die Frau ablehnte, klaute der 41-Jährige in einem unbeobachteten Moment den Fahrzeugschlüssel und brauste mit dem Auto davon. In der Nähe von Wriezen wurde der Autodieb gestoppt. Ein Atemalkoholtest ergab 2,7 Promille. Der Umstieg in den Funkwagen passte ihm nicht wirklich. Also attackierte er die Beamten. Dabei wurde er leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Nach Versorgung seiner Wunden ging es zur Übernachtung ins Gewahrsam. Das Auto ging an die eigentliche Besitzerin zurück. Der 41-Jährige wird sich auf Post vom Staatsanwalt einstellen müssen.