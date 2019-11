Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Wer einen musikalischen Ausflug rund um den Globus unternehmen will, muss dafür Hennigsdorf nicht verlassen. Unter dem Motto "Lieder der Welt" findet am kommenden Sonntag, 17. November, im Stadtklubhaus (Edisonstraße 1) das dritte Hennigsdorfer Chorfestival statt. In diesem Jahr sind es vier Klangkörper, die sich am Konzert beteiligen. Eröffnet wird das vielseitige Konzert um 15 Uhr vom Familienchor, der unter der Leitung von Saskia Feltz steht. Anschließend gesellt sich zu dessen Sängerinnen und Sängern der Kinderchor der Martin-Luther-Kirche. Mit deren beiden Beiträgen lässt sich bereits die Bandbreite des Konzerts ablesen: Neben einer Komposition von Ludwig van Beethoven kommt "California Dreamin´" zur Aufführung, und damit ein 50 Jahre alter Charts-Klassiker, der bis heute Popkünstler immer wieder zu neuen Interpretationen anregt.

Für seine Vielfalt ist auch InTakt, der Chor der Hennigsdorfer Musikschule bekannt. Dessen Repertoire reicht vom Volkslied aus Afrika bis zu Melodien aus dem Musical "West Side Story". Und wer am Wochenende im Fernsehen auf 3sat "Die Kinder des Monsieur Mathieu" wieder einmal gesehen hat, wird im Stadtklubhaus auf eine daraus bekannte Melodie stoßen.

Nicht wegzudenken beim mittlerweile dritten Chorfestival ist Hennigsdorfs Aushängeschild: Der Kammerchor Leo Wistuba ist unter anderem mit Volksweisen aus Ungarn und Mähren dabei.

Verzichten müssen die Besucher auf den Nieder Neuendorfer Chor 3Klang. Dieser habe sich vor einigen Monaten aufgelöst, teilte Pastorin Barbara Eger mit. Grund dafür seien unterschiedliche Erwartungen hinsichtlich der Ansprüche und des Zeitaufwands gewesen.