Golzow (MOZ) Zum 30 Jahrestag des Mauerfalls drehte sich am Samstag zur 10. Langen Filmnacht in Golzow vieles um die Wende. Allerdings waren das nicht die "Wahnsinn!"-Schreie der überglücklichen Mauerstürmer, sondern eher die nachdenklichen Töne, die Barbara und Winfried Jung kurz nach dem Mauerfall in Golzow, Hamburg und Berlin aufgenommen hatten. Der 1992 in die Kinos gekommene Film "Drehbuch: Die Zeiten" liefert dafür eine Fülle von Material mit Kommentaren der Protagonisten als auch der Filmemacher selbst.

Da gibt es die Kamerafahrt durch das Wendezeit-Golzow, zum Seelower Markt und zur Kreisverwaltung. Und, das unterscheidet diese Filmchronik von all jenen nun massenhaft aufblühenden "Open Memory Boxen" und Facebook-Gruppen zur DDR-Erinnerung: mit immer wieder neuen Nachfragen der Filmemacher und dem sich nun viel selbstständigeren Mitteilen der Gefilmten. Da bleibt das Wort des neuen LPG-Vorsitzenden Manfred Großkopf hängen: "Wir müssen mehr im Einklang mit der Natur wirtschaften." Da warnt der immer zeitkritische Golzower Walter Hübner, Vater von Marieluise: "Wir werden noch eine ganze Weile die Ostdeutschen bleiben und sie die Westdeutschen." Ob er ahnte, wie lange das anhält? Die Kommentare, auch die fehlenden Worte, werden selbst Dokument.

Noch einmal wurde die Dramatik der Nachwendezeit deutlich, die die Landwirte erlebten. Winfried und Barbara Junge hatten am 15. August 1990 die Landwirte begleitet, die sich in Jahnsfelde zur Demo trafen, zur Fahrt zu Alex. Nachdenklich macht auch das Interview mit dem langjährigen Schulleiter Hardy Templin.

In den gut gefüllten Schulspeisesaal waren wie Familie Schlag aus Leipzig, Werner Zellmer aus Wulkow und Detlef Krüger aus Quappendorf wieder viele Fans der Filmdokumentation gekommen. Der Reiz des vom Trägerverein und dem Museumsteam gestalteten Abend bestand natürlich darin, direkt mit den Filmemachern ins Gespräch zu kommen. Hans Schlag etwa interessierte sich für das Filmmaterial, das nicht in den Filmen verwendet wurde und das als Negativ im Bundes-Filmarchiv und als Positiv im Golzower Filmmuseum lagert. "Kann man dieses Material auch mal sehen?" Tatsächlich gibt es Aufnahmen, die in lokalhistorischer Weise aufbereitet, das heißt digitalisiert werden könnte. Seit Gründung des Filmmuseums stehe dies als Aufgabe, erklärte Bürgermeister Frank Schütz. Doch bislang gab es nicht die Mittel, um das nötige Fachpersonal zu bezahlen. Der "Verein Golzower für Golzow" ist Träger des Museums, das in diesem Jahr bereits 1700 zahlende Gäste und ungezählte Schulklassen begrüßen konnte.

Eine besondere Würdigung erfuhr zur Langen Filmnacht der am Pfingstsonntag verstorbene Rudi Ramm. In Golzow war Rudi Ramm von 1954 bis 1962 Schulleiter. Er begleitete den Filmemacher Winfried Junge bei den ersten Dreharbeiten für die Langzeitdokumentation "Kinder von Golzow". Im Filmmuseum war er stets ein gern gesehener Gast und Zeitzeuge. Die Gemeindevertretung hatte beschlossen, ihn ins Ehrenbuch der Gemeinde einzutragen. Ein Akt, der am Sonnabend offiziell über die Bühne ging. Die Kinder des Pädagogen, Uta Musick und Ekkehard Ramm erinnerten an ihre Eltern, die in Golzow gelehrt hatten. "Die Auseinandersetzungen über die Schulpolitik machte auch bei uns am Küchentisch nicht halt", gab Ekkehard Ramm auch Anekdoten zum Besten. Zu sehen war Rudi Ramm dann noch einmal als Seelower Schulrat mit Lehrerin Regina Ramm in dem Film "Anmut sparet nicht noch Mühe" von 1979. Dieser vom Schriftsteller Uwe Kant mit seinem mecklenburger Dialekt und einem gesunden Schuss Ironie kommentierte Film brachte noch einmal die gefilmte Kindheit der Golzower nahe.