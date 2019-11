Bunte Truppe: In auffälligen Kostümen und mit schwungvollen Liedern heizten die Damen vom Trebuser Carneval Club den Schaulustigen auf dem Fürstenwalder Marktplatz ordentlich ein. Dort wurde am Montag die fünfte Jahreszeit eröffnet. © Foto: Annemarie Diehr

Annemarie Diehr, Bernhard Schwiete

Fürstenwalde (MOZ) Das Kostüm sitzt. In einem rosa Strampler mit weißem Spitzenlatz steht Jutta Burgstedt auf der Bühne, singt mit als Kürbis, Apfel und Hahn verkleideten Frauen "Wir sind Trebuser, helau". Den Auftakt der 34. Saison feierte der Trebuser Carneval Club (TCC) am Montag mit Ausschnitten aus dem neuen Programm auf dem Fürstenwalder Marktplatz. Jutta Burgstedt ist seit 30 Jahren Mitglied – ein Leben ohne närrisches Treiben sei für sie unvorstellbar, sagt die 57-Jährige.

Voll in seinem Element war auch das Dutzend anderer Mitglieder um Präsident Lutz Rau, das auf dem Wagen für Stimmung sorgte. Davor animierten 20 Tänzerinnen von Kinderballett und Funkengarde die Schaulustigen zum Mitfeiern. Die witterten bei 300 Gratis-Pfannkuchen und 30 Litern Glühwein ihre Chance und griffen beherzt zu.

Auch Matthias Rudolph ließ sich nicht lange bitten, als er kurz nach 11.11 Uhr aufgefordert wurde: "Bürgermeister komm heraus, sonst stürmen wir rein ins Rathaus". Den dazugehörigen Schlüssel überließ Rudolph den Jecken ebenfalls freiwillig. Erst am Aschermittwoch, betonte Rau, könne Rudolph die Amtsgeschäfte wieder übernehmen. Bevor der Zwangsurlaub des Rathauschefs mit einem Glas Bier besiegelt wurde, verteilte der TCC-Präsident zahlreiche Spitzen gegen die Stadtpolitik, die etwa auf klare Antworten zum Großprojekt Jagdschloss-Aufbauschule-Proviantamt warten lasse, und gegen die knappe Rathauskasse, die im vergangenen Jahr zu Trubel um die Weihnachtsbeleuchtung geführt und jüngst die Pflanzaktion auf dem Ketschendorfer Anger durchkreuzt habe.

Bonbons auf dem Marktplatz

In Grünheide hatte sich diesmal nur eine Handvoll Mitglieder des Grünheider Carneval-Klubs auf dem Marktplatz eingefunden. "Vergangenes Jahr, als der 11.11. auf einen Sonntag fiel, war das natürlich praktischer", sagte Vereinschef Uwe Werner. Er hatte extra Urlaub genommen, so wie Funkenmariechen Katja-Sophie Vogel. Dass sich trotzdem viele Gäste auf dem Marktplatz tummelten, lag an mehreren Schulklassen, die vom Löcknitzcampus vor das Rathaus gekommen waren. Um Punkt 11.11 Uhr trat Ordnungsamtsleiter Nico Bauermeister aus dem Gebäude, um Werner symbolisch den eingeforderten Rathausschlüssel und die Gemeindekasse zu übergeben. Die vielen Kinder hatten ihren Spaß, als Katja-Sophie Vogel und das zweite Funkenmariechen, Alicia von Rüden, mit ihnen Polonaise tanzten und anschließend Unmengen an Bonbons in die Menge warfen.

In Erkner defilierte das Prinzenpaar, Torsten und Ines, die Friedrichstraße entlang – mit einer Gefolgschaft aus Karnevalisten der Erkneraner Woltersdorfer Karneval Gemeinschaft (EWG) samt Tänzerinnen der verschiedenen Erkneraner Garden sowie Schülern und Schülerinnen der Löcknitz-Grundschule. Mehr als 50 Leute waren auf den Beinen. Ziel des kleinen Umzugs war das Rathaus, zu dessen Tür der große goldene Schlüssel übergeben wurde – nebst Stadtkasse versteht sich.