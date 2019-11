Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Das Prinzenpaar Torsten und Ines defilierte am Montag die Friedrichstraße entlang. Es begleitete sie eine Gefolgschaft aus Karnevalisten der Erkneraner Woltersdorfer Karneval Gemeinschaft (EWG), Tänzerinnen der Garden sowie Schülern und Schülerinnen der Löcknitz-Grundschule. Mehr als 50 Leute waren auf den Beinen. Ziel des kleinen Umzugs war das Rathaus, zu dessen Tür der große goldene Schlüssel übergeben wurde – nebst Stadtkasse versteht sich.

Bürgermeister Henryk Pilz begrüßte die illustre Gesellschaft im Rathauspark. "Den Stau haben die Erkneraner heute einmal selbst verursacht", sagte er erfreut, "vielleicht schaffen wir es ja irgendwann, dass nur noch wir für den Stau verantwortlich sind", ergänzte er – und es schien, als spreche aus ihm eine Sehnsucht.

Schüler erleben Ritual mit

Nachdem zwei Garden der EWG, die kleinen Spreespatzen und die Löcknitz Dancers, sich schon mal an Ort und Stelle für die kommende fünfte Jahreszeit warm getanzt hatten, kamen die Erst- und Zweitklässler der Löcknitz-Grundschule zu ihrem Einsatz. Den Inhalt der Stadtkasse, Münzen und Scheine aus Schokolade, ließ das Prinzenpaar auf die Schüler herabregnen und jeder versuchte seinen gerechten Anteil daran zu ergattern. "Manche der Kinder wissen noch nicht genau, was der Aufzug zu bedeuten hat", räumte Madeleine Kerkhoff, Klassenleiterin der 1c, ein. "Wir haben aber in der nächsten Stunde Sachunterricht, da nehmen wir gleich den Karneval noch einmal durch und erklären, was hier los ist."

Zufrieden mit dem, "was am Montag in Erkner los war", schien Jakob Schmitz, Seniorenmeister der EWG und gebürtiger Rheinländer. "Ich kam vor Jahren wegen der Liebe nach Erkner", erzählte er, "die Tatsache, dass hier ordentlich Karneval gefeiert wird, hat mir den Umzug sehr erleichtert".

Schöneiche und Woltersdorf

Auch in Schöneiche musste Bürgermeister Ralf Steinbrück am Montag einen Schlüssel an vier Repräsentanten des lokalen Faschingsclubs herausrücken. Allerdings war es nicht der zum Rathaus, sondern der zur Lehrer-Paul-Bester-Halle, in der die Karnevalisten im Februar wieder ihre Partys feiern. "Toll war, dass die vier Repräsentanten, zwei von der Olsenbande, ein Schmetterling und Graf Dracula, Pfannkuchen für die Rathausmitarbeiter dabei hatten", lobte Steinbrück.

In Woltersdorf rückte die Bürgermeisterin Margitta Decker den Rathausschlüssel nach kurzem Widerstand heraus, wie Tommy Krieger, Vorsitzender des Woltersdorfer Carneval Verein, berichtete. "Das Prinzenpaar Henry I. und Antje I. riss auch die Stadtkasse an sich und verteilte den üppigen Inhalt gleich unter dem Volk", erzählte Tommy Krieger. Unter den Woltersdorfer Gästen waren mehrere Kindergartengruppen.

Bonbons auf dem Marktplatz

In Grünheide hatte sich diesmal nur eine Handvoll Mitglieder des Grünheider Carneval-Klubs auf dem Marktplatz eingefunden. "Vergangenes Jahr, als der 11.11. auf einen Sonntag fiel, war das natürlich praktischer", sagte Vereinschef Uwe Werner. Er hatte extra Urlaub genommen, so wie Funkenmariechen Katja-Sophie Vogel. Dass sich trotzdem viele Gäste auf dem Marktplatz tummelten, lag an mehreren Schulklassen, die vom Löcknitzcampus vor das Rathaus gekommen waren.

Um Punkt 11.11 Uhr trat Ordnungsamtsleiter Nico Bauermeister aus dem Gebäude, um Werner symbolisch den eingeforderten Rathausschlüssel und die Gemeindekasse zu übergeben. Die vielen Kinder hatten ihren Spaß, als Katja-Sophie Vogel und das zweite Funkenmariechen, Alicia von Rüden, mit ihnen Polonaise tanzten und anschließend Unmengen an Bonbons in die Menge warfen.