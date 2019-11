Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Nachdem die Stadt die ehemalige Aufbauschule an der Dr.-Wilhlem-Külz-Straße von der Cultura Fürstenwalde Verwaltungsgesellschaft mbH (CFV) zurückgekauft hat, sollen dort dringend nötige Sicherungsmaßnahmen beginnen.

"Dafür brauchen wir Planer-Leistungen, die Ausschreibung läuft", informierte Christfried Tschepe, im Rathaus für die Stadtentwicklung zuständig, im Fachausschuss. Vor Weihnachten solle der Zuschlag erteilt werden, im Frühjahr könnten die Arbeiter an dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäudeensemble loslegen.

Was die Sicherung kostet, lasse sich, so Tschepe, schwer vorhersagen. Im Haushalt 2019 stehen für die Aufbauschule Fördermittel an "Dritte" in Höhe von 150 000 Euro. Da die Summe nun nicht mehr an Investor CFV gehe, könne sie für die Sicherung genutzt werden. Für 2020, so sehe es der Haushaltsentwurf derzeit vor, sollen weitere 150 000 Euro für die Aufbauschule bereitgestellt werden. Laut Ausschreibung müssen für die Sicherung zunächst Objektplanung, Tragwerksplanung, bauhistorische und archäologische Untersuchungen vorgenommen werden. "Wir haben zum Glück auch schon erste Interessenten", sagte Tschepe am Montag.

Im Jahr 1918 wurde der repräsentative Bau als Lehrerseminar eingeweiht, später als Aufbauschule genutzt. Nach 1945 bezog eine sowjetische Einheit das Gelände, bis 1994 waren dort Soldaten stationiert.