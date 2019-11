Roland Becker

Velten (MOZ) Ob Geburtstag, Hochzeit oder Jugendweihe: Wenn in privaten Räumen gefeiert wird, dringt zumeist Krach nach außen. Das kann Nachbarn stören und im schlimmsten Fall die Polizei auf den Plan rufen. Um dem zu entgehen, beantragen manche Veltener im Rathaus eine Ausnahmegenehmigung vom Landesimmissionsschutzgesetz. Wird das Begehren genehmigt, darf bis Mitternacht gefeiert werden, also zwei Stunden über den Beginn der amtlich festgelegten Nachtruhe hinaus. Nur wie darf gefeiert werden?

Darüber klärt Rathaussprecherin Ivonne Pelz auf: "Wer eine solche Genehmigung erhält, darf den ohne diese zulässigen Lärmpegel um zehn bis 15 Dezibel überschreiten." Tagsüber sind das in Wohngebieten im tolerantesten Fall 70 Dezibel. Das entspricht wenig mehr, als ein Fernseher produziert, der auf normale Lautstärke eingestellt ist. Von 20 bis 22 Uhr liege die äußerste Grenze bei 60 Dezibel, was in etwa dem Geräusch eines Kühlschranks entspricht. Bis Mitternacht darf dann so laut gefeiert werden, wie es das Hören leiser Musik entspricht. Im Höchstfall sind das 60 Dezibel. In Mischgebieten, zu denen auch die Innenstadt zählt, können die Werte leicht nach oben abweichen. Zum Vergleich: Ein Staubsauger ist in einem Abstand von einem Meter 70 Dezibel laut.

Für die Fraktion Pro Velten waren diese Zahlen Grund genug, im Stadtparlament den Antrag zu stellen, die Genehmigung von "Ausnahmegenehmigungen gemäß Landesimmissionsschutzgesetz hinsichtlich der störenden Benutzung von Tongeräten" ab dem kommenden Jahr generell nicht mehr zu erteilen. "Es geht darum, dass die Nachtruhe geschützt ist", argumentierte der Stadtverordnetenvorsteher Marcel Siegert (Pro Velten). Wer eine Ausnahme erhalte, müsse dennoch damit rechnen, dass die Polizei erscheint. "Und die zieht beim zweiten Mal das Musikgerät ein und leitet ein Bußgeldverfahren ein", argumentierte Siegert während der Diskussion jüngst im Stadtparlament. Sein Fraktionskollege Mario Große unterstützte ihn: "Die Betroffenen denken, dass sie nach 22 Uhr freie Fahrt haben, Halligalli zu machen." Das aber sei ein Irrtum.

Anders sieht das Alexander Moser-Haas von den Linken: "Wenn in der Zeitung steht, dass ihnen die Genehmigung pauschal versagt wird, stellen sie den Antrag nicht mehr." Die Verwaltung sollte aber die Möglichkeit haben, "als Vermittler widerstreitender Interessen aufzutreten". Auch Andreas Noack (SPD) sprach sich gegen den Antrag aus: "Wir sind nicht die Stadt der Verbote. Da entsteht der Eindruck, dass man hier nicht feiern kann." Unterstützung erhielt Pro Velten von der AfD-Fraktion. Der Vorsitzender Heiko Gehring forderte, dass "man Recht und Ordnung durchsetzen muss; ein Problem, das in Velten ein bisschen mehr angegangen werden muss". Er sprach von Veltenern, "die im Sommer alle 14 Tage denken, sie können Halleluja machen".

Nach langer Diskussion wurde mit neun Ja- und zehn Nein-Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt. Es darf also weiter bei Partys mit Ausnahmegenehmigung ein bisschen munterer zugehen. Aber auf keinen Fall lauter, als es ein Staubsauger ist.

Wer eine solche Ausnahmegenehmigung beantragt, muss allerdings recht tief in die eigene Tasche greifen. Laut Pelz betragen die von der Stadt erhobenen Gebühren je nach Verwaltungsaufwand zwischen 56 und 100 Euro.