Andrea Koppe

Gartz (MOZ) Bei Nieselregen und auf rutschigem Rasen kamen beide Teams schwer ins Spiel. Nach einem "normalen Zweikampf" im Mittelfeld gab es frühes Gelb für den Blau-Weiß-Kapitän Michael Stein (15.) – mit Folgen. Beim nächsten Versuch klärte Jacob Mielnik in letzter Sekunde. Dann kamen die Gäste besser ins Spiel. Nach einem Freistoß köpfte Lukasz Jasiak um Haaresbreite über die Latte. Auch die nächste Chance erarbeiteten sich die Gäste: Nach gutem Spielaufbau schlug Mateusz Krol den Ball ins Zentrum – Nico Wendlandts Kopfball landete in den Händen von Keeper Dominique Adam.

Auf der Gegenseite vermochte es Paul Roller bei einem Konter nicht, den Ball per Kopf im Tor unterzubringen (20.). Der nächste Gastgeber-Gegenzug endete, zum Glück für die Gäste, mit dem Schuss von Manuel Thomas an den Querbalken (25.). Ludwigs langer Abschlag erreichte Sebastian Kmetyk, dieser schlug den Ball halbhoch in den Sechzehner der Eintracht – Jasiak zog aus kurzer Distanz ab. Es stand 0:1 (26.).

Doppelschock vor der Pause

Auf der Gegenseite gab es nach dem Anstoß gleich zwei etwas zweifelhafte Freistoßentscheidungen, die aber nach Ausführung keine Gefahr brachten. Im weiteren Verlauf entwickelte sich kaum Torgefahr. Es folgte der erste Schock für die Gäste: Bei einem Klärungsversuch an der Außenlinie rutschte Stein weg, traf Ball und Gegenspieler. Konsequenz: die "Ampelkarte". Und es sollte noch schlimmer kommen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff klärte Tommy Wohlleben mit gestrecktem Bein. Der Schiedsrichter fackelte nicht lange: glatt Rot. Äußerst hart! So starteten die Blau-Weißen nur noch zu neunt in die zweite Halbzeit. Sie versteckten sich aber dennoch nicht, sondern begannen sogar offensiv. Zuerst verfehlte Nico Wendlandt das Gehäuse knapp, dann erzielte Pawel Mroz nach Achterberg-Zuspiel sogar das 0:2 (47.).

Diese Zwei-Tore-Führung hielt nur vier Minuten. Zunächst rettete Andy Ludwig noch, aber Pascal Böß traf zum 1:2-Anschlusstreffer. Die nächste gute Mroz-Aktion unterbrach eine zweifelhafte Abseitsentscheidung. Die de-­zimierte Abwehr bekam aber zunehmend Probleme. So hatte Roman Schmidt keine Mühe, allein vor Ludwig zum 2:2 auszugleichen (57.). Die Gartzer blieben dennoch bei ihrer offensiven Grundausrichtung. Dabei liefen sie erneut in einen Konter der Wandlitzer. Mroz, mit starkem Einsatz und riesigem Laufpensum, entschärfte die gefährliche Situation. Der gleiche Akteur trieb den Ball durch das Mittelfeld, steckte ihn super auf Wendlandt durch, der noch zwei Abwehrspieler "alt aussehen" ließ und das Leder am herauslaufenden Adam vorbei mit dem Außenrist zum 2:3 versenkte (71.). Auch diese Führung glichen die Hausherren nur vier Minuten später durch Böß wieder aus.

Die Gäste kämpften aufopferungsvoll weiter um jeden Ball, Wendlandt hatte sogar das 3:4 auf dem Fuß, zielte aber knapp am Pfosten vorbei. Fast im Gegenzug – der Kräfteverschleiß war nun unübersehbar – ließ Marcel Petrahn dem Gartzer Torsteher beim 4:3 keine Abwehrchance (82.). Die Blau-Weißen versuchten weiter alles, um wenigstens einen Punkt zu verbuchen, kamen noch einmal gefährlich in den Wandlitzer Strafraum, wo ein Eintracht-Spieler nach Ansicht der Gäste klar mit der Hand klärte. Der Schiri-Pfiff blieb aus, die Partie war verloren – kein Lohn für den kampfstarken Auftritt.