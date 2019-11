Grünow unterliegt 1:4 beim FSV Forst Borgsdorf

Beim Seitenwechsel konnte Schlusslicht FC Einheit Grünow noch darauf hoffen, Anschluss an die vor ihm liegenden Mannschaften in der Tabelle zu erreichen. Christopher Löhrs hatte nach gut einer halben Stunde den frühen 0:1-Rückstand (Philip Degener/4.) ausgeglichen. Die personell diesmal gut bestückten Uckermärker mussten aber Kevin Potyrallas 2:1 hinnehmen (67.) und kamen in den Schlussminuten komplett auf die Verliererstraße, als sie Degener und Marius Wutschick (beide 89.) binnen einer Minute aus allen Träumen rissen. Mit sieben Zählern hinter den Borgsdorfern, die immer noch Vorletzter sind, ist der Weg nach vorn um so schwerer geworden.⇥red