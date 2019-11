Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit 105 Startern hat der abschließende Wettbewerb der Laufserie um den Oder-Spree-Cup in Eisenhüttenstadt eine ansprechende Besetzung gefunden. Schließlich ist die profilierte Cross-Strecke neben der Inselhalle nicht jedermanns Sache, zumal der Wetterbericht unangenehm feucht-kalte Witterung prognostiziert hatte. Diese Befürchtungen trafen zwar nicht ein – der Regen kam erst wenige Stunden später, doch kühl war es allemal. Die Motivation sich dem auszusetzen war verschieden. Zum Einen gibt es durchaus Athleten, die solche Cross-Bedingungen mögen, zum Anderen war es für einige eine Woche vor den Landestitelkämpfen im Cross in Ludwigsfelde ein letzter Test und schließlich wollten die meisten Punkte um den Oder-Spree-Cup sammeln.

So auch die 36-jährige Carolin Mattern vom OSC Berlin. Kurzfristig hatte sie von den 10,5 Kilometern auf die sechs Kilometer umgemeldet. "Ich habe es mir ausgerechnet. Auch die Punkte von der kürzeren Distanz reichen zum Gesamtsieg. Doch eine Woche vor den Landesmeisterschaften wollte ich keine zehn Kilometer laufen, schließlich stehen in einer Woche nur vier Kilometer an."

Damit hatte die Deutsche Altersklassen-Meisterin über 5000 Meter den mittleren Wettbewerb erheblich aufgewertet, zumal auf dieser Distanz mit 54 auch die meisten Athleten unterwegs waren. Während ihr Mann Thomas Gogolin, übrigens im deutschlandweiten Wettbewerb der Manager und Leiter mit über 100 Mitarbeitern Zweitbester, im Start- und Zielbereich auf die vierjährige Tochter Ella Charlotte aufpasste, zog Mattern souverän ihre Runden. Schnell hatte sie sämtliche Mitstreiter hinter sich gelassen. "Die Tochter hat Mittelohrentzündung, da konnte ich die vergangenen Nächte kaum schlafen. Heute früh hatte ich einen Ruhepuls von 80. Dafür ist es jetzt erstaunlich gut gelaufen. Das Anfangstempo war nicht allzu hoch, was mir entgegenkam, und dann wurde es mir doch zu langsam." 46 Sekunden hinter ihr erreichte mit dem Berliner Tobias Barkschat der schnellste Mann über sechs Kilometer das Ziel. "Vor drei Jahren hatte ich hier schon einmal gewonnen", erklärte der 28-jährige Mitarbeiter in einem Steuerbüro. "Die Frau war super, da war nichts zu machen." Barkschat ist Triathlet, in diesem Jahr absolvierte er den Ironman in Schweden in 8:42 Stunden.

Da Mattern und Gogolin über 10,5 Kilometer fehlten, war der Weg für den Frankfurter Christian Kiele frei, der mit zwei Minuten Vorsprung auf den Storkower Markus Padberg gewann. "Vor zwei Jahren hatte ich hier schon einmal gewonnen. Schade, dass der Kurs mit dem fehlenden einen Anstieg etwas entschärft wurde. Nach einer nicht so guten Saison lief es heute ganz ordentlich. Im nächsten Jahr werde ich vielseitiger trainieren, zum Beispiel mehr Rad fahren", erklärt der in Eisenhüttenstadt arbeitende 39-jährige Jurist.

Wieder mal wie so häufig in den zurückliegenden Wochen hochzufrieden mit sich war mit Cathleen Meier als Gesamtvierte die schnellste Frau. Zu Jahresbeginn hatte die 28-jährige Frankfurterin entbunden, wenige Wochen später startete die Polizistin bei hiesigen Laufwettbewerben erfolgreich durch. Vor zwei Wochen gelangen ihr beim Marathon-Debüt in Dresden ansprechende 3:23 Stunden. "Danach bin ich erst einmal in der Wohlfühlzone gelaufen. Heute war Laufen am Anschlag angesagt. Dafür war es wirklich super. Bald beginnt die Vorbereitung auf die Deutschen Polizeimeisterschaften im Crosslauf. Die sind im Februar."

Stolz auf den Bruder

Stolz war Cathleen Meier auf ihren 16-jährigen Bruder Maximilian, der knapp eine Minute hinter dem Königs Wusterhausener Richard Grütter Gesamtzweiter über drei Kilometer wurde. Doch so richtig zufrieden war er damit nicht, zwischenzeitlich musste er wegen Seitenstechen das Tempo drosseln. Hingegen zog die zwölfjährige Marie Luise Ledwig locker und flüssig ihr Tempo durch und setzte sich souverän als Gesamtdritte gegen ihre Konkurrentinnen durch. "Ich war jetzt ein bisschen erkältet und habe in dieser Woche kaum trainiert. Doch heute war es für mich nicht so anstrengend", sagte die Neuzeller Gymnasiastin, die schon vor drei Wochen mit ihren 53 Minuten über 10,55 Kilometer beim Schlaubetalmarathon ihre hervorragende Verfassung gezeigt hatte. Dabei ist Laufen nicht ihr einziges Hobby. Einmal wöchentlich reitet sie, dreimal wöchentlich trainiert sie auf den eigenen Füßen.