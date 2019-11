Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Fußball-Brandenburgligist FSV Bernau bleibt seiner Linie treu und verpflichtet mit Paul Petermann erneut einen weiteren ganz jungen Spieler. "Der Junge ist 18 Jahre alt, ein netter Bursche mit einem guten Umschaltspiel und viel Drang und Tempo zum gegnerischen Tor", schildert FSV-Coach Matthias Schönknecht seinen ersten Eindruck vom Neuen in seiner Truppe.

Jugend bei den Eisernen

Der Neuzugang kommt aus der Jugend von Union Berlin, spielte dort zuletzt für die B- und die A-Junioren in der Bundesliga Nord/Nordost. Er absolvierte für die "Eisernen" über 30 Spiele, erzielte in der vergangenen Saison in 14 Spielen drei Treffer. Petermann sei ab sofort spielberechtigt und solle die Offensive der Bernauer verstärken, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Mit ihm habe man nun den zwölften Spieler im Kader, der 21 Jahre oder jünger sei.

"Trotz seines noch jungen Alters ist Paul schon ziemlich weit", findet Coach Matthias Schönknecht. "Er ist offensiv sehr vielseitig, ist als Stürmer oder zentral offensiv einsetzbar, ist sich aber auch für einen Lauf in die Defensive nicht zu schade."

Der Kader des Brandenburgligisten ist derzeit verletzungsbedingt stark ausgedünnt, Neu-Coach Matthias Schönknecht hatte nicht mehr viele Möglichkeiten, um alle Positionen zu besetzen, deshalb kommt die Personalie von den Eisernen gerade recht.

Verstärkung auch für die Zweite

Auch für Bernaus Reserve gab es Verstärkung. Sebastian Huger wechselte vom Landesklasse-Team von Eintracht Wandlitz in die Kreisoberliga zur FSV-Reserve. Dort wird er das offensive Mittelfeld der Mannschaft von Trainer Christian Schramm verstärken, konnte im ersten Spiel gegen Zepernick gleich ein Tor erzielen. Wenn es nach Sebastian Huger geht, ist dort auch noch nicht Schluss. "Ich will von der Zweiten in die Erste", erklärte er selbstbewusst.