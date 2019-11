MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des ambulanten Hospizdienstes lädt der Träger, die Johanniter-Unfallhilfe, am 22. November ab 17 Uhr Partner des Landkreises, der Stadt und Spender zu einem feierlichen, bewegenden aber auch humorvollen Abend in das evangelische Gemeindezentrum der Friedenskirchengemeinde (Robert-Koch-Straße) ein. An dem Abend soll die Arbeit der Ehrenamtlichen sowie die Unterstützung der Partner gewürdigt werden. Um 20 Uhr findet der abendliche Höhepunkt mit dem Benefizkonzert " ... und die Welt steht still", vorgetragen von Stefan Weiller, statt. "Es ist eine Möglichkeit, sich dem Thema in ergreifender und auch lustiger kammermusikalischer Umsetzung zu nähern", heißt es in der Ankündigung zu dem Konzert. Brigitte Asshauer, Sprecherin in Rundfunk und Fernsehen, begleitet durch das Programm.

Die meisten Menschen wünschen sich, am Lebensende in ihrer vertrauten, häuslichen Umgebung zu sein – betreut von Angehörigen und Freunden. Der Johanniter-Hospizdienst setzt sich dafür ein, diesen Wunsch sterbender Menschen zu erfüllen und so – in Zusammenarbeit mit Pflegediensten und Hausärzten – ein würdiges Sterben zu ermöglichen.

Begleitung von Sterbenden

Der ambulanter Hospizdienst begleitet in Eisenhüttenstadt, Guben und Umgebung schwerstkranke, sterbende und alte Menschen und deren Angehörige. Die Begleitung ist für Betroffene und Angehörige kostenfrei, betont die Johanniter-Unfallhilfe. "Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter informieren, koordinieren, sprechen, trösten – sind einfach da mit ihrer Zeit."

Immer wieder werden von der Johanniter-Unfallhilfe auch Kurse angeboten, in denen sich Interessierte zu ehrenamtlichen Hospizhelfern ausbilden lassen können.