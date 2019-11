MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der im September neu eingerichtete Engagement-Stützpunkt bietet ab sofort Sprechzeiten an, wie das Rathaus mitteilte. Dienstags, 9 bis 12 Uhr, und donnerstags, 13 bis 16 Uhr, steht die Tür von Gunhild Genzmer offen. Sie berät zum Beispiel zum Thema Ehrenamtskarte Berlin-Brandenburg. Diese ist drei Jahre gültig und gewährt landesweit zahlreiche Vergünstigungen für Engagierte und kann direkt im Stützpunkt beantragt werden. Weitere Themen sind etwa der neue Mobilitätszuschuss für Ehrenamtliche, Fort- und Weiterbildungen im Ehrenamt, Kooperationen, Vernetzung. "Die Vermittlung von Ehrenamtlichen und Einsatzstellen übernimmt weiterhin das Freiwilligenzentrum in der Leipziger Straße", grenzt Gunhild Genzmer ihre Arbeit von der Einrichtung der Caritas ab.

Eines der ersten Ergebnisse des Stützpunkts ist die Bekanntmachung des Mobilitätszuschusses, für den in Frankfurt bereits 40 Anträge eingegangen sind. Anträge für 2019 können weiter gestellt werden. Das Formular steht auf der Website der Stadt, frankfurt-oder.de, unter den Menüpunkten "Startseite – Bürgerplattform – Ehrenamt" zur Verfügung. Zudem kann es per E-Mail oder telefonisch angefordert oder in den Sprechzeiten abgeholt werden.

Ansprechpartnerin ist Gunhild Genzmer, unter Tel, 0335 5529965, per E-Mail an gunhild.genzmer@frankfurt-oder.de oder persönlich im Raum 7.6, 7. Etage des Oderturms, Logenstr. 8