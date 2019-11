Jens Sell

Strausberg (MOZ) Wenn alles klappt, gibt es auf dem Strausberger Weihnachtsmarkt einen Stand, an dem man sich aus alten Kleidungsstücken Wachstücher als Alternative zum Butterbrot- oder Geschenkpapier selbst machen kann. Das ist eine ganz praktische Folge einer Idee, die auf einem Workshop der Strausberger QuerdenkerInnen eingebracht wurde. Jenny Stiebitz, eine der Vordenkerinnen der Initiative, leitet die Arbeitsgruppe "Garten der Ideen" und legt Wert darauf, dass in den Workshops, die meist am Wochenende über mehrere Stunden stattfinden, nicht nur Ideen diskutiert, sondern diese, wenn möglich, umgehend umgesetzt werden.

Garten der Ideen

"Es muss keiner Angst haben, dass er bei uns stundenlang herumsitzen muss, sondern es ist ein freies Kommen und Gehen, man kann Kinder ebenso mitbringen wie seinen Hund, und vor allem sind alle Gedanken und Ideen zugelassen", sagt die freiberufliche Moderatorin für partizipative Schulentwicklungsprozesse. Wie jüngst, als sich die Teilnehmer umweltfreundliche Einkaufsbeutel aus unterschiedlichsten Ausgangsmaterialien fertigten und nebenbei ihre Ideen und Vorschläge austauschten. "Ein Garten hat immer ein- und mehrjährige Pflanzen", sagt Jenny Stiebitz. Ein längerfristiges Projekt sei das Stadtgärtnern – in der hippen Metropolensprache auch "Urban Gardening" –, wofür man sich die Grünfläche auf dem Mühlenberg vor dem Seniorenwohnen in der früheren Schiller-Realschule vorstellen könnte.

Sven Gräser, der die erste Arbeitsgruppe der QuerdenkerInnen leitet, hat als Thema die Beteiligung der Bürger an der Kommunalpolitik, an der Stadtentwicklung und dem Stadtleben ganz allgemein auf die Fahne geschrieben. "Ich hatte Anfang des Jahres das Bedürfnis, mich in Strausberg zu engagieren. Da war gerade Wahlkampf, es gab politische Stammtische bei den Linken. Doch als ich mich dort mal umhörte, ging es immer sehr zielgerichtet um die bestehenden kommunalpolitischen Themen, Vorlagen für die Stadtverordnetenversammlung und Parteipolitik. Das wollte ich nicht, ich will mehr offene Diskussionen und das parteienunabhängig." Der 46-jährige freiberufliche Referent für Kinder- und Jugendbeteiligung hat nach den ersten Treffen seiner Gruppe schon eine Vorlage erarbeitet, die Ute Wunglück, die Sozialarbeiterin und Linken-Stadtverordnete, umgehend dem Vorsitzenden des Kulturausschusses Gregor Weiß zuleiten will. Es geht darin um eine transparente und barrierefreie Öffentlichkeitsarbeit der Kommunalpolitik. "Die Tagesordnungen der Ausschusssitzungen und Stadtverordnetenversammlungen sollten nicht nur im Internet einsehbar, sondern wie früher an einem schwarzen Brett oder auch per Anzeige in der Zeitung veröffentlicht werden", schlägt er vor.

Nachtleben in der Altstadt

Eine spannende Thematik verfolgt die dritte Arbeitsgruppe: Es geht um die Attraktivität und das Kulturleben in der Altstadt nach Ladenschluss bis etwa gegen 22 Uhr. Beim Erforschen der Wünsche der Strausberger und Anwohner diesbezüglich wirken die QuerdenkerInnen mit der Kulturoffensive zusammen, die dazu eine Online-Umfrage auf der Homepage und bei Facebook gestartet hat. Bis zum Jahresende läuft die, dann werden die QuerdenkerInnen wie die Kulturoffensive die Ergebnisse analysieren. "Parallel recherchieren wir die rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Stadtverwaltung", sagt Ute Wunglück, die selbst schon im Frühjahr Sonntagsnachmittagstreffen auf dem Marktplatz organisiert hatte. "Wir wollen die Altstadt beleben mit Aktionen und freuen uns, dass uns die Milchbar dabei stark unterstützt", sagt sie. Einer der Motoren ist aber auch der selbstständige Physiotherapeut Carsten Wenzel. Er sitzt als sachkundiger Bürger für die Linken im Bauausschuss.