In der Storkower Kirche: Kita-Leiterin Sabine Markgraf (l.) spielt den Bettler, der am Ende wieder eine Decke hat. © Foto: Bernhard Schwiete

MOZ

Beeskow (MOZ) In der Marienkirche Beeskow gab es ein traditionelles Anspiel, das Gemeindepädagogin Sabine Köhler mit den Kindern der Christenlehre einstudiert hatte. Hauptdarsteller waren Martin (Friedrich Koß), der Bettler (Jona Köhler) sowie der römische Soldat (Friderika Haß).

Das Besondere: Das Anspiel erläuterte die Martinsgeschichte aus Sicht der Gänse. In einem Gänsestall soll sich ja bekanntlich Martin versteckt haben, um nicht Bischof von Tours werden zu müssen. Der Kinderchor der Marienkantorei wirkte beim Gottesdienst mit, in dem er Lieder, wie "Wir teilen Äpfel aus" oder "Teilen kann heilen" intonierte. Pfarrer Tobias Kampf leitete die Andacht.

Bilderstrecke Martinsfest in der Region Bilderstrecke öffnen

600 Menschen beim Umzug

Anschließend brachen die zahlreich erschienenen Familien mit Laternen zum Martinsumzug auf. 600 Teilnehmer zählte die Polizei, die den Umzug absicherte. Der Umzug führte, angeführt vom Heiligen Martin (Marie Hartmann) hoch zu Pferde (Anton, Kaltblut der Familie Fischer aus Pieskow) am Marktplatz vorbei, dann an der Stadtmauer zur Spreepromenade und von dort zur Marienkirche zurück. Der Martinstag in Beeskow klang auf dem Kirchhof mit Grillstand, Waffeln und Tee gemütlich aus.

Für das leibliche Wohl sorgten die Beeskower Kitas Biene Maja und Kiefernzwerge. Ganz ähnlich wurde das Martinsfest in Tauche gefeiert. Zunächst gab es eine Martinsandacht mit Pfarrer Kai-Uwe Folgner-Buchheister. Gebackene Martinsgänse zum Teilen kreisten durch die Kirchenbänke. Ein klassisches Martinsspiel rundete die Andacht ab. "Das Programm hat mir gut gefallen, vor allem das Anspiel", lobte Mario Gehringer. Die Lockerheit, mit der der Pfarrer die Stücke an der Gitarre begleitete, beeindruckte den Gottesdienstbesucher. Nach dem Gottesdienst gab es einen Laternenumzug, der im Garten des Pfarrhauses endete. Die Feuerwehr begleitete den Fackelumzug mit acht Mann. "Wir achten auf den Verkehr und sichern den Brandschutz ab, wegen der Fackeln", erläutert Feuerwehrmann Ronny Quartier. Im Pfarrgarten konnte man sich am Lagerfeuer mit Glühwein und Gegrilltem stärken.

Storkow gedachte dem Heiligen mit einem St.-Martins-Singen. Die evangelische Kirche in der Altstadt war dazu bis in die hinteren Reihen gut gefüllt. Die Erzieherinnen des evangelischen Kindergartens nebenan hatten ein kleines Theaterstück vorbereitet, in dem ein Bettler seine Decke verliert und sich auf die Suche nach einer neuen macht. Nicht an jeder Haustür wird er dabei freundlich empfangen, ehe er doch hilfsbereite Mitmenschen findet.

Danach ging es mit Laternen zu einem Umzug ins Freie, bis auf den Marktplatz und über die Kirchstraße wieder zurück. Dort konnten sich die Gäste an einem Lagerfeuer wärmen, die Bläsergruppe der Kirchengemeinde spielte, und der Tradition folgend wurden Martinshörchen geteilt. Diese waren von den Kindern am Vormittag selber gebacken worden. "Elf Kilogramm Mehl haben wir verwendet", berichtete Erzieherin Birgit Stenz, um die Menge zu veranschaulichen.

In der Kirche Lieberose gab es ebenfalls eine Andacht. Anschließend brachen die Kinder mit ihren Familienangehörigen zu einem Umzug auf. Mit Gegrilltem im Pfarrgarten endete das Martinsfest dann gemütlich.

In Friedland geht es am Mittwoch genau anders herum: Um 16 Uhr startet der Laternenumzug vom Pfarrhaus zur Kirche. In der Kirche ist eine Andacht geplant. Dort werden auch Martinshörnchen geteilt. In Lindenberg hielt Kathechetin Marion Meitzner bereits am Freitag eine Andacht mit der Martingeschichte ab. Danach gab es einen traditionellen Umzug.