Marco Marschall

Britz Da steht er, der kleine weiße Elektroflitzer mit der Aufschrift "BARShare". Das Kabel führt zur E-Tanksäule. Er ist häufig an der Station vor der Kita in Britz zu beobachten. Denn die Nutzung des Renault Zoe, so heißt es auf Nachfrage bei den Kreiswerken Barnim, ist bisher nicht sehr groß. Das soll sich ändern, wenn die Amtsverwaltung Britz-Chorin-Oderberg (BCO) als Hauptnutzer einsteigt und damit das Auto täglich für einen Zeitraum reserviert. Um den Entscheidungsträgern dieses Ansinnen schmackhaft zu machen, haben Thomas Simon, als Geschäftsführer der Barnimer Energiegesellschaft, und Gefolge kürzlich den Amtsausschuss in Britz besucht.

Per Powerpoint-Präsentation wurde das Angebot vorgestellt. Die Kommunen sollen Vorreiter sein und den Kleinwagen beispielsweise von 8 bis 16 Uhr für die Mitarbeiter der Verwaltung nutzen. Außerhalb der festgelegten Zeit hätten Privatleute wie schon jetzt die Möglichkeit, den Pkw auszuleihen. Bleibt die Frage nach den Kosten. Diese sollen mit einem geleasten VW-Polo vergleichbar sein. 265 Euro monatlicher Aufwand beim Polo und 269 Euro beim Elektro-Zoe, weist eine Folie der Präsentation aus.

Doch diese Vergleichbarkeit wurde im Amtsausschuss angezweifelt – schon allein weil beim kreislichen Mobilitätsprojekt Fördermittel den Preis drücken, die die Kommunen letztlich über die Kreisumlage mitbezahlen würden, wurde von Mitgliedern des Gremiums angemerkt. Abgeschmettert wurde das Angebot keinesfalls. Die Vorreiterrolle in Sachen E-Mobilität sei durchaus gewollt. Nur der Zeitpunkt passt einigen Britz-Chorin-Oderbergern nicht. Erst im Sommer laufen Leasingverträge für bereits vorhandene Dienstfahrzeuge aus. Danach könnte ein Verbrenner fürs E-Auto weichen. Nur ist offen, ob das Angebot dann noch gilt. Das machte Thomas Simon von der Energiegesellschaft deutlich. "Wenn das Amt nicht möchte, würden wir das Fahrzeug einem anderen Amt anbieten, wo die Nachfrage besteht". Ob die ihm bescheinigte "Kauft-jetzt-Strategie" funktioniert, soll sich im Dezember zeigen. Dann hat Amtsdirektor Jörg Matthes eine Beschlussvorlage zum Thema angekündigt. Der Verwaltungschef begrüßte das Angebot der Energiegesellschaft. Er hänge da auch nicht an dem einen oder anderen Euro für das bereits vorhandene Leasingfahrzeug, äußerte er sich im Gremium.

Vier Standorte im Kreis

Wie Hauptamtsleiterin Solveig Spann vorab dargestellt hatte, gebe es schon jetzt Spitzenzeiten, bei denen die in der Verwaltung vorhandenen Fahrzeuge nicht ausreichen würden und Mitarbeiter auf den privaten Pkw zurückgreifen. Das würde sich mit dem zusätzlichen E-Car vielleicht erübrigen. Im Raum stand allerdings auch die Frage, in solchen Fällen, wie jeder private Nutzer, ganz sporadisch ohne Hauptnutzungsvertrag auf das Angebot in Britz zurückzugreifen. Das Fahrzeug sei ja da.

Ohne Hauptnutzer, der den Standort wirtschaftlicher macht, ist allerdings fraglich, wie lange der Pkw dort bleibt. Britz ist einer von vier Orten, in denen es das Angebot von BarShare derzeit schon gibt. Eberswalde, Bernau und Biesenthal verfügen ebenfalls über die Stromflitzer. Angedacht ist außerdem einer für Melchow.

In der Barnimer Kreisstadt warten bisher die meisten Pkw darauf entliehen zu werden. Einer steht in der Bergerstraße, ein weiterer in der Ringstraße. Angedacht ist auch ein E-Auto in der Schicklerstraße – vorausgesetzt, die Hochschule für nachhaltige Entwicklung steigt, wie bei den Überlegungen in Britz, als Hauptnutzer ein. Praktiziert wird dieses Modell bereits mit den elf E-Autos im Parkhaus der Kreisverwaltung. Sie stehen zum Feierabend und am Wochenende auch Privatleuten zur Verfügung. Diese können sich vor Ort oder auf der Internetseite www.barshare.de als Nutzer registrieren. Dort finden sich auch die Preise. Seit Start des Projekts im Juni sind aktuell 350 private Nutzer bei BarShare registriert. 400 Buchungen wurden verzeichnet.