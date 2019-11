René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (Freier Autor) Während gestern, am 11.11., das Rathaus in Cottbus und in anderen Brandenburger Städten von den Närrinnen und Narren gestürmt wurde, blieb der neue Frankfurter "Regierungssitz" im Oderturm unbehelligt von Faschingsfreunden. Das heißt freilich nicht, dass die Frankfurter dem Fasching ganz abgeschworen haben, wie sich in den Faschingshochburgen, in Booßen und in Güldendorf, zeigt.

In Kliestow, dem Auftrittsort des Carneval Club Booßen (CCB), steigt am Sonnabend die große herbstliche Faschingssause, für die schon kräftig geprobt wurde. Natürlich ist wieder viel gemeinsamer Gesang zu erwarten. Unter dem Motto "Film und Fernsehen ist doch klar, vom CCB her kommt der Star" darf mitgesungen und mitgeklatscht werden. Karten sind allerdings nur noch ein paar vereinzelte zu ergattern. Schon nach wenigen Stunden war die Abendveranstaltung im Kliestower Saal ausverkauft. Für den Familienfasching am 23. November, ebenfalls in Kliestow, gibt es jedoch noch Karten.

Auch in Güldendorf freut man sich über großen Zuspruch, doch hier sind noch Karten für den Sonnabend, 18.30 Uhr, in der Seeterasse und an der Abendkasse vorrätig. Nach einer kreativen Pause im Frühjahr hat sich der Güldendorfer Karnevalsclub (GKC) neu sortiert und ein Programm auf die Beine stellt, das seinesgleichen sucht. Das Motto "Manege frei – es ist so weit, in Güldendorf ist Zirkuszeit" verrät vielleicht schon, in welche Richtung es geht.

Platz für Unerwartetes ist dennoch und so wartet schon am Einlass die erste Überraschung auf die Gäste, bevor die Funkengarde in ihren tollen Kostümen den Abend eröffnet. Pferde und andere Tiere werden durch die Seeterassen-Manege geführt. "Natürlich werden alle Tiere artgerecht gehalten", bestätigt Constanze Schmidt vom GKC. Ein besonderer Höhepunkt wird sicherlich die Zaubershow. "Wir lassen natürlich eine richtige Person schweben", verrät Martin Göldner, der sich wochenlang auf diesen wohl schwersten Auftritt in seiner gesamten Faschingskarriere vorbereitet hat.

Prinzenpaar frisch zugezogen

Dass sich die Güldendorfer auch um neue Mitbürger kümmern, sieht man am Prinzenpaar. "Prinz Steffen und Prinzessin Ariane sind ganz frisch zugezogen", verrät Constanze Schmidt. Mindestens einmal die Woche wurde in den letzten Monaten trainiert, um nach der Kreativpause neu zu starten. "Insgesamt haben wir am Programm-Stil gearbeitet, so wird es künftig mehr musikalischen Einlagen geben", erklärt Constanze Schmidt. Natürlich gibt es auch Konstanten wie das Männerballet und die kleinen Tanzmäuse, die jedes Jahr für Hochstimmung im Saal sorgen.

Einen Tipp hat Martin Göldner für die Gäste noch: "Immer schön nach Zugaben rufen, denn dann sind die einzelnen Vorführungen meist noch besser als beim ersten Mal." Musikalisch umrahmt wird der Start in die Faschingssaison von DJ Holger, der beim GKC ebenfalls neu ist.