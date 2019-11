Nadja Voigt

Neureetz (MOZ) Freude strahlte das Gesicht des neuen Ortsvorstehers von Neureetz, Eberhard Schirrmann, am Samstagvormittag aus. Das berichtet Erika Kröber, Mitorganisatorin von "Neureetz räumt auf". Rund 40 Einwohner – die Jüngste drei Jahre, der Älteste 80 Jahre alt – waren seinem Aufruf gefolgt, den alten Friedhof von Königlich Reetz sauber zu machen: Totholz aus den Bäumen schneiden, wilden Baumwuchs entfernen, Sträucher kürzen, Laub kehren, vor allem den üppig wuchernden Efeu in die Schranken weisen.

Letzte Beerdigung 2008

"Die Teilnehmer staunten nicht schlecht, was danach alles zum Vorschein kam", berichtet die Neureetzerin von den Einsatz am Sonnabend. Eiserne Grabkreuze, prächtig verzierte Grabeinfassungen, mit teurem Stein gestaltete Familiengrabanlagen." Immer wieder seien Ausrufe wie: "Hier liegt die Schwester meines Urgroßvaters begraben oder die Familie Korn war ja weitverzweigt." 2008 fand auf dem Friedhof die letzte Beerdigung statt. "Dass das Großreinemachen mit einer anschaulichen Familiengeschichtsstunde vor Ort einherging, zählte zu den schönen Nebeneffekten."

Leider wurden bisher noch keine Unterlagen zu diesem alten Friedhof gefunden, der vermutlich nach Gründung der Siedlung Königlich Neu Reetz in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts angelegt wurde, bedauern die Engagierten. Dem Erinnern von Ortsansässigen nach war er immer in kommunaler Hand. Königlich Neu Reetz, wo 58 Siedlerfamilien 1755 eine neue Heimat fanden, entstand auf einer dem König gehörenden Domäne als einzeiliges Straßendorf – eine Besonderheit im Oderbruch – zur Alten Oder hin ausgerichtet.

Neue Ideen geboren

"Die weißen Flecken in der Dorfgeschichte sollen peu á peu mit Fakten gefüllt werden. Der alte Friedhof bietet reichlich Stoff für neue Projekte." Hier ruhen unter anderem die Eltern des Schriftstellers Gustav Schüler, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu den durchaus beachteten Literaten im Lande zählte. 20 Romane und mehr als 1500 Gedichte stammen aus seiner Feder. "Und nicht zuletzt könnte sich hier ein neuer Kulturort entwickeln, an dem sich das Oderbruch in seiner historischen Eigenart als attraktive und einzigartige Landschaft präsentiert", so Erika Kröber. Es herrsche Aufbruchstimmung in Neureetz. "Und wenn sich Menschen treffen und gemeinsam arbeiten, dann werden gleich neue Ideen gesponnen: eine Frauentags-Gala ist im Gespräch, ein Hofweihnachtsmarkt und eine Lesestunde zu Gustav Schüler." Den Ortsvorsteher Eberhard Schirrmann freut es: "Mit aktiven Bürgern macht das ‚Regieren‘ erst richtig Spaß", meint er schmunzelnd beim Aktions-Ausklang mit Bockwurst, Kaffee und Tee. Nicht meckern, machen, so sein Motto.