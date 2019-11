Renate Meliß

Bernau (MOZ) "Widele, Widele, hinter dem Städtele hält der Bettelmann Hochzeit", hieß es im ersten Lied der Gruppe "Rumpelstolz". Am Samstagabend beging die Folkloregruppe ihr 40. Jubiläum und feierte dies gebührend im ausverkauften Club am Steintor. Da lag nicht nur Folkloristisches auf allerlei Instrumenten in der Luft. Zahlreiche Besucher hatten mitunter weiteste Wege auf sich genommen. Man war nicht nur aus dem Barnim, Berlin, dem Brandenburger Land gekommen, sondern auch aus Belgien, Tschechien, Mazedonien und sogar Kanada. Bernice Weihs aus dem kleinen Ort Clinton in British Columbia ließ es sich nicht nehmen, der Gruppe und Bürgermeister André Stahl Grußworte aus ihrer Heimat nahe Vancouver nebst eines Geschenkes zu überbringen.

Von Kanada angereist

"Der Kontakt war 2015 auf dem Folklore-Lawine-Festival in Cottbus entstanden", erzählt Rumpelstolz-Sänger Michael Wittig. "Wir waren dann 2017 zum 150. Jubiläum von Kanada gereist, um mit zu singen und zu feiern." 40 Jahre "Rumpelstolz" – das ist eine lange Zeit Musikgeschichte für die Band, die am Samstag vor allem durch die drei Mitglieder Peter Schminder, Wolfgang Rieck und Michael Wittig vertreten war. Der Name der Gruppe ist eine einfache Erklärung: Da Folklore-Musik ein Waschbrett-"Instrument" benötigte, kaufte man ein solches damals für genau 6,20 Mark. Das Stück, worauf normalerweise einst kräftig Wäsche ge"rumpelt" wurde, trug den Namen "Rumpelstolz". Gespielt wird deutschsprachige Folklore.

Natürlich gab es im Verlauf der Jahre einige personelle Änderungen, dennoch blieb der Kern von drei Gründungsmitgliedern im Prinzip über mehr als drei Jahrzehnte unverändert. Von 1979 bis 2012 gehörte auch Burgunde Stier dazu, von 2001 bis 2008 Britta Otto, dabei waren auch Michael Schindhelm, Ilona Brauer und Michael Ubl. Ein Ständchen besonderer Art überbrachten auch die Schwestern Inken und Maja Neumann als Duo "Forte Piakko". Sie nahmen das Publikum mit auf eine Reise durch 40 Jahre Filmmusik. Es war ein stimmungsvoller Abend mit viel bewegender, humorvoller, nachdenklicher und stets handgemachter Musik. Am 9. Dezember gibt es um 16 Uhr ein Weihnachtssingen mit "Rumpelstolz" in der Galerie "aNdereRseiTs" in Bernau.