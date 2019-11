René Wernitz

Potsdam (MOZ) Basisdemokratie hat ihre Tücken. Bei Bündnis90/Die Grünen haben die Parteimitglieder das letzte Wort dazu, ob der mit SPD und CDU ausgehandelte Koalitionsvertrag unterschrieben werden soll.

Es steht längst noch nicht fest, ob das rot-schwarz-grüne Bündnis tatsächlich zustande kommen wird. Bei den Sozialdemokraten steht die Abstimmung über den Koalitionsvertrag auf der Tagesordnung des Außerordentlichen Landesparteitags am Freitag. An diesem Mittwoch endet die postalische Mitgliederbefragung bei den Christdemokraten, ehe am Samstag auf dem Landesparteitag die Abstimmung ansteht.

Derweil haben am vorigen Samstag 79 von 97 Bündnisgrünen in der Landesdelegiertenkonferenz für das Regierungsbündnis gestimmt. Doch endet die Parteimitglieder-Urabstimmung erst am Freitag. Auszählung und Bekanntgabe des Ergebnisses erfolgen erst am Montag, 18. November.