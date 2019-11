Jörn Kerckhoff

Eberswalde Mehr als 70 Mal wurde die Hunderettungsstaffel der Johanniter-Unfall-Hilfe Eberswalde in diesem Jahr bereits alarmiert, um sich für die Suche nach vermissten Personen bereitzuhalten. Etwa 30 Mal kam es auch zum Einsatz. Dabei wurden auch Personen aufgespürt. Trotz des Einsatzes, der im Extremfall Leben retten kann, muss sich die Staffel bislang aus Spenden finanzieren. Aber Not macht erfinderisch. Die Ausbildung dauere zwei bis drei Jahre, erklärt Walter. Bis ein Team einsatzfähig sei, müssten bis zu 5000 Euro investiert werden. Bei 14 Zwei- und 16 Vierbeinern in der Staffel, musste dafür bislang eine stolze Summe ausgegeben werden.

Einsätze oft aufwendig

Die Suche vermisster Personen – gerade im Herbst öfter mal Pilzsammler, die sich verlaufen haben, aber auch Demenzkranke, Kinder und sonstige vermisste Personen – ist die Aufgabe der Staffel. "Dabei geht es oft auch darum, Gebiete für die Suche auszuschließen", erläutert Anika Walter. Wenn die Hunde im Gelände keine Spur erschnüffeln, könne die Suche dort abgebrochen werden. Führe die Spur zu einem Bahnsteig, habe die gesuchte Person offenbar den Zug genommen. An den nächsten Bahnhöfen werde dann versucht, die Spur wiederzufinden. Und leider gebe es auch die Fälle, in denen eine Person tot aufgefunden werde – oft wegen Selbsttötung.

Die Arbeit der Hundestaffel ist aufwendig. Ein Einsatz dauere durchschnittlich fünf Stunden. Auch die psychische Belastung sei oft hoch. Dennoch gibt es Unterschiede zu anderen Rettungskräften. "Wir müssen bei einer Alarmierung von unserem Arbeitgeber nicht freigestellt werden", berichtet die Staffelleiterin. Und zwar, weil die Hunderettungsstaffeln nicht durch das Katastrophenschutzgesetz des Landes Brandenburg erfasst seien. Das mache es nicht einfach. Das Thema werde dem Gesetzgeber immer wieder vorgelegt, brauche aber Zeit. Dabei räumt Anika Walter ein, dass es das Mantrail erst seit zehn Jahren in Deutschland gibt. Beim Mantrail können die Hunde, im Gegensatz zu anderen Suchhunden, die Spur des Gesuchten von Gerüchen anderer Personen unterscheiden. Das ist dort wichtig, wo viele Menschen unterwegs sind.

Anika Walter weiß, dass die Aufgaben der Staffel umfangreich sind und viele Hundebesitzer davor zurückschrecken. Zweimal pro Woche – mittwochs ab 17 Uhr beim Flughafen in Finow und samstags oft ganztägig – bietet die Staffel Training an. Noch mehr Zeitaufwand. Obwohl ständig neue Mitglieder gesucht sind, klingt das nicht unbedingt nach Werbung. "Ich will den Leuten nichts vormachen, sondern ihnen offen sagen, was auf sie zukommt", so Walter. Sie wisse aber auch, dass Hunde Spaß daran hätten, wenn man ihnen eine Aufgabe gibt. Geeignet sei grundsätzlich jeder Hund – selbst Yorkshire Terrier seien dabei. Die seien ideal für die Suche nach verschütteten Personen.

Bei Veranstaltungen bekäme die Hundestaffel immer viel Anerkennung. Deswegen sei man auf die Idee gekommen, Patenschaften für die Hunde zu vermitteln. Die künftigen Paten könnten "ihren" Hund kennenlernen und würden auch regelmäßig informiert.

Wer Interesse an der Hundestaffel, einer Patenschaft oder den Johannitern hat, kann sich bei Anika Walter unter 03334 300 800 oder 0173 619 38 17 melden oder auf der Seite www.johanniter.de/nordbrandenburg mehr erfahren.