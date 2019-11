Michael Heider

Beeskow (MOZ) Die Sonne spielt mit an diesem Montag Morgen. Durch letzte Reste morgendlichen Nebels hindurch scheint sie auf die gelb-orangen Baumkronen und lässt den Sauener Wald damit umso herbstlicher strahlen. Ideale Kulisse also für die Verleihung des diesjährigen August Bier-Preises, der für herausragende Studienarbeiten im Sinne des Gedankenguts des Mediziners und Ökologen August Bier vergeben wird.

Über die Urkunde samt Preisgeld von 500 Euro darf sich dieses Jahr der aus Storkow stammende Fabian Thannheiser freuen. Ausgezeichnet wird er für seine an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) in Eberswalde vorgelegte Bachelorarbeit zum Thema "Waldwachstumskundliche Untersuchungen von Chamaeyparis lawsonia im Revier Sauen". Darin untersucht wurden fünf Scheinzypressenbestände im Sauener Wald. Ihre Wachstumseigenschaften wurden denen anderer Baumarten gegenübergestellt, darunter Kiefer und Weißtanne.

Förster aus Leidenschaft

Eine Arbeit, die dem fachwissenschaftlichen Niveau entspreche, das an die Preisträger angelegt werde, das bestätigt der Vorstandsvorsitzende der August Bier-Stiftung, Conrad August Baldamus. Weitere Bewertungskriterien waren zudem die Frage der Nachhaltigkeit für Umwelt und Gesellschaft sowie die Anwendungsnähe zur ökologischen Arbeit der Stiftung. Auch musste die Präsentation der eingereichten Arbeit stimmig und gut nachvollziehbar sein. Auf ihrer Jahrestagung im Herbst beschlossen schließlich der Vorstand der Stiftung sowie deren Beiratsmitglieder, dass die von Thannheiser vorgelegte Arbeit die nötigen Kriterien erfülle.

Der freute sich entsprechend. Wer ihn über den Wald sprechen hört, merkt, dass dabei auch ein Stück Leidenschaft in der Stimme liegt. "Ich bin immer schon im Wald groß geworden", erzählt der Preisträger rückblickend. Zwölf Jahre hat er als Soldat gedient, doch den Wald verlor er nicht aus den Augen. Auch beruflich nicht. Schließlich seien es doch gerade Architekten und eben die Förster, die auch nach ihrem Ableben noch weithin sichtbare Spuren hinterlassen würden, meint er. Das Studium der Forstwirtschaft an der HNE in Eberswalde schloss sich an. Die Hochschulbank drückt er nach seinem Bachelorabschluss aber nicht weiter. "Irgendwann reicht es auch", so der 36-Jährige.

Mittlerweile hat es ihn aus den Brandenburger Wäldern in jene Mecklenburg-Vorpommerns verschlagen, wo er mit seiner Familie lebt und für den Landesforst als Forstinspektor arbeitet. Die Fahrt zur Preisverleihung haben er, seine Frau und die beiden Kindern aber gerne auf sich genommen. Mit ihr bot sich schließlich auch die Gelegenheit, wieder in den Sauener Wald und damit das Untersuchungsgebiet seiner nun prämierten Abschlussarbeit zurückzukehren. Passenderweise wurde ihm die Urkunde dann auch unter einer Scheinzypresse überreicht.

Diese hätten ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet in Westamerika, erklärt Thannheiser fachkundig. "An der Grenze Kaliforniens zu Oregon, um genau zu sein." Reinbestände gebe es jedoch keine, vielmehr treten sie in Misch- und Nebenarten auf. Unter anderem durch ihre natürliche Astreinigung passe sich die Nadelbaumart gut an.

Arbeit im Sinne August Biers

Aus diesem Grund bot der Sauener Wald für die prämierte Abschlussarbeit auch "eine ideale Untersuchungsfläche", meint Stiftungsvorstand Baldamus. Förster Thannheiser kam dort zu dem Ergebnis, dass das Höhenwachstum der Zypressengeächse im Vergleich zu anderen Baumarten zwar zurück bleibe, ihr Dickenzuwachs allerdings ebenbürtig sei. Auch dies ein Indiz für die guten Nutzungsmöglichkeiten der Scheinzypresse als Misch- und Nebenbaumart an deren Seite sich weitere, wertholzproduzierende Baumart positiv entwickeln können.

Schon August Bier hat auf dem Forstgelände mit verschiedenen Laubgehölzen experimentiert. Sein Sohn Heinrich Bier führte diese Tradition fort und erschloss zusammen mit der Forschungsanstalt Eberswalde neue Versuchsflächen, um etwa Fragen des Waldbaus oder Forstschutz nachgehen zu können. Eine Arbeit für die sich auch die Stiftung August Bier für Ökologie und Medizin einsetzt. Die Liste, der auf diese Weise im Sauener Wald für den ökologischen Waldbau gewonnenen Erkenntnisse, kann nun auch um die Ergebnisse aus Fabian Thannheisers preisgekrönter Bachelorarbeit ergänzt werden.