Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Um die 1800 Herzkatheteruntersuchungen und -behandlungen führen Chefarzt Dr. Stefan Hoffmann und sein Team am Klinikum Barnim jährlich durch. Also im Schnitt mehr als vier pro Tag. Die Mediziner diagnostizieren Erkrankungen am Herzen, an den Klappen, an den Gefäßen, beseitigen Engstellen. Sie ersparen dem Patienten so eine große Operation. Routine für die Kardiologen.

Die Grundlagen für diesn heute zum Standard gehörenden Eingriff in der Herzmedizin sowie in der Behandlung des Herzinfarkts und von Rhythmusstörungen wurden eben am Eberswalder Krankenhaus gelegt. In einem Selbstversuch am damaligen Auguste-Viktoria-Heim. Vor genau 90 Jahren schob sich der junge Assistenzarzt Werner Forßmann einen Katheter.

Heute Standarduntersuchung

An diesen Selbstversuch, für den Forßmann 1956, gemeinsam mit zwei weiteren Medizinern, mit dem Nobelpreis geehrt wurde, erinnerten Kardiologen jetzt im Rahmen eines Fachsymposiums in Eberswalde. Mit Vorträgen zu den neuesten Entwicklungen in der Kardiologie, etwa neuen Leitlinien, Medikamenten und aktuellen Studienergebnissen.

Zu den Gästen gehörte auch Professor Dr. Wolf-Georg Forssmann, Sohn von Werner Forßmann. Der 80-Jährige ist heute vor allem in Forschung auf dem Gebiet der Pharmakologie in Hannover aktiv. Forssmann untersucht Peptide. Auf dem Symposium sprach er jedoch über seinen Vater und ihr durchaus schwieriges Verhältnis. Er sprach über die strenge, harte Erziehung, darüber, wie sie gemeinsam am OP-Tisch standen. Über die Widersprüche und Brüche in der Vita seines Vaters. Und er erzählte vom 18. Oktober 1956, als alle Forßmann-Kinder in der Schule zum Direktor gerufen wurden, der ihnen gehieß, sogleich nach Hause zu eilen. Um die Botschaft von der Nobelpreis-Ehrung zu empfangen.

Mehrfach hat Eberswalde Anlauf genommen, um Forßmann zum Ehrenbürger der Stadt zu ernennen. Zuletzt 2018/19. Kurz vor der Kommunalwahl endete die kontroverse Debatte jedoch. Ergebnislos. "Ich sehe das leidenschaftslos", sagte der Sohn am Rande des Symposiums. "Es gibt so viele Straßen in Deutschland, die nach ihm benannt sind."