Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vor wenigen Tagen haben die Mitglieder der Frankfurter CDU Michael Möckel für weitere zwei Jahre als Vorsitzenden bestätigt. Auch seine beiden Stellvertreter Christian Matuschowitz und Dr. Peter Wolff sowie Schatzmeister Thomas Wenzke wurden in ihren Ämtern bestätigt, hieß es in einer Pressemitteilung des Kreisverbandes. In den erweiterten gewählten Vorstand – der 16 Mitglieder umfasst – wählte die Mitgliederversammlung mit Skrollan Olschewski, Oleksii Kysliak und Stefan Große Boymann drei neue Gesichter.

Zwei intensive Jahre

Hinter dem Frankfurter CDU-­Kreisverband liegen zwei intensive, von drei Wahlkämpfen geprägte Jahre. Im Frühjahr 2018 schied der von den Christdemokraten ins Rennen um den Oberbürgermeisterposten geschickte Markus Derling bereits im ersten Wahlgang aus. Mit dem Wirtschaftsbeigeordneten und Bürgermeister Claus Junghanns ist die CDU trotzdem seit einem Jahr in der Rathausspitze vertreten. Bei den Kommunalwahlen im Mai verlor die Partei 3,8 Prozent an Stimmen und ist nun mit neun Sitzen zweitstärkste Kraft im Stadtparlament. Michael Möckel selbst sowie die CDU insgesamt blieben bei den Landtagswahlen im September mit 16,2 bzw. 14,9 Prozent der Zweitstimmen in Frankfurt jedoch hinter den eigenen Erwartungen zurück.

In seiner Rede bedankte sich Möckel für das Vertrauen. Den innerparteilichen Dialog, der am Abend intensiv vor allem zum Thema Kenia-Koalitionsvertrag und der Zukunft der CDU in der Stadtpolitik stattfand, bezeichnete er als sachkritischen, aber vertrauens- und respektvollen Umgang miteinander. Diesen Stil möchte er als christliche Partei auch nach außen vermitteln, gerade in einer Zeit, die von großen Zuspitzungen und Kontroversen, nicht immer jedoch von Sachlösungen geprägt sei.

Anschließend gab Bürgermeister Claus Junghanns einen Rückblick auf sein erstes Jahr im Amt. Er zog eine positive Bilanz. Mit Blick auf die Erfahrungen der Jahre davor machte er deutlich, dass die Zusammenarbeit in der Verwaltungsspitze nunmehr von sachlicher Auseinandersetzung und Geschlossenheit nach außen geprägt sei. Auch gebe es einen intensiven Dialog mit den Mitarbeitern der von ihm verantworteten Verwaltungsbereiche.

Mit Unternehmen im Gespräch

Im Wirtschaftsbereich gehe es neben der Ansiedlung neuer Unternehmen vor allem darum, über Gespräche und Unternehmensbesuche die lokale Wirtschaft in ihrer Entwicklung aktiv zu begleiten. Abschließend warb Junghanns bei den Frankfurter CDU-Mitgliedern dafür, ihre Begeisterung für die Stadt auch persönlich stärker nach außen zu tragen. Nur wenn jeder Frankfurter ein Botschafter für die Stadt sei, werde die Frankfurt-Kampagne zum Erfolg.