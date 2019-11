11.11 in Bad Freienwalde Am 11.11.2019 wurde in Bad Freienwalde die fünfte Jahreszeit eingeläutet-BM Ralf Lehmann übergab den Rathausschlüssel an die Narren. © Foto: Wolfgang Rakitin

Bad Freienwalde (nv) Der Schlachtruf "Ala-Helau" der Freienwalder-Karnevals-Gesellschaft tönte am Montag wieder durch die Kurstadt. Unter den Zuschauern waren auch Mitglieder des Kruger Carnevalclubs um Olaf Brüning, des Wriezener Carnevals-Clubs um Nick Schröter und des Neuenhagener Carneval Clubs zu entdecken. Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) sprach sich für künftige Einwohnerfragestunden auf dem Marktplatz aus, formulierte als Aufgabe für den Aschermittwoch aber eher eine autofreie Stunde, während FKG-Präsident Mario Licks seinen Unmut über die teils neuen Stadtverordneten äußerte. Sie stehen der Sanierung des Kurtheaters, dem Domizil auch der Karnevalisten, kritisch gegenüber. Für die Prunksitzung am Sonnabend im Schülerclub der Oberschule gibt es übrigens noch Karten.

Bilderstrecke Beginn der Fünften Jahreszeit in Bad Freienwalde Bilderstrecke öffnen

Zur Schlüsselübergabe in Neulewin kam Ortsvorsteherin Christine Reichmuth nicht nur mit einem Rollator, sondern auch mit ihrer Pflegerin. Das war niemand geringes als die erste Stellvertreterin des noch immer fehlenden Bürgermeisters: Kerstin Herrlich. Und natürlich war das ein Thema, das die beiden in ihrer pointierten Rede aufs Korn nahmen. Genau wie das Klima, den Amtsdirektor "Papa Birkholz", der gerade Vater von Zwillingen geworden ist, den angeblich leeren Theaterbus, aber auch die Bauerndemo in Berlin und den früheren Bürgermeister Wilke, der in die Distelzucht gegangen ist. "Der größte Narr von Neulewin ist jetzt Bürgermeister von Oderaue", meinte "Tina". Michael Rubin als Vorsitzender des Neulewiner Karnevalsclubs nahm sich in seiner Rede nach der Schlüsselübergabe die Grünen in der Landesregierung und auch das Thema Straßenbau vor.

Etwas aufgeregt ob ihrer ersten Machtübergabe ans närrische Volk war Prötzels neue Bürgermeisterin Simona Koß, die sich ebenso wie Amtsdirektor Karsten Birkholz schon einige Minuten vor dem feierlichen Akt um 11.11 Uhr an der Baracke in Harnekop eingefunden hatte. Doch die Ernennung der Minister für die 36. Saison des Harnekoper-Sternebecker Carneval Clubs verlief bei ihrer Premiere reibungslos. HSCC-Präsident Christian Kalies und Vorstandschefin Nicole Galle bekamen von den beiden Ehrengästen auch die Sparschweine zurück: Da die Schlitze generell zu klein waren, mit dem Geld als äußere Verpackung oder im extra Umschlag. Weniger Bürger als sonst waren beim in Sternebeck gestarteten Umzug dabei. Zum Auftritt der neuen Funkengarde, drinnen zudem Mariechen Ronja und Ulknudel Erna, kam aber richtig Stimmung auf.