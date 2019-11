Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Nadja Shashe ist Inhaberin des Unternehmens "Kootkeet". Sie verkauft gemeinsam mit ihrem Mann Adugna Challchessa Taschen aus echtem Rindsleder.

Hergestellt werden die Produkte in Handarbeit in einer Manufaktur in Äthiopien, die 80 Menschen zu Fair-Trade-Konditionen beschäftigt. Hauptabnehmer ist ein Großkunde in Amerika. Jetzt hat die Jung-Unternehmerin aus Hohen Neuendorf eine neue Idee: Sie sucht ein Ladengeschäft in der Stadt.

Dort möchte sie nicht nur die exklusiven Taschen aus der Nähe von Addis Abeba anbieten, sondern auch Kaffee und Kunsthandwerk aus dem Heimatland ihres Mannes verkaufen. Gleichzeitig würde sie die Postagentur aus Linkes Tierparadies in der Albrechtstraße übernehmen. Der Standort soll im Frühjahr aufgegeben werden (wir berichteten).

Bürgermeister Steffen Apelt begrüßte die kreative Idee und sicherte ihr die Unterstützung der Wirtschaftsförderung der Stadt zu. Übrigens: "Kootkeet" ist äthiopisch und heißt übersetzt "meins und deins".