Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) In zwei Bauabschnitten wird in den kommenden Monaten die Freifläche der Heinrich-Heine-Straße zwischen Maxim-Gorki- und Saarlouiser Straße saniert. Im ersten Abschnitt ist der Ausbau der Straßen links und rechts der Grünfläche vorgesehen, erklärt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung.

Mit dem Bau wurde schon begonnen. Vor allem die Straßenfläche, die an der Kita vorbeiführt und der Platz vor der Kita werden erneuert. Unter anderem entstehen Kurzzeitparkplätze. Auch wird die Fahrbahn etwas breiter, damit dort Autos aneinander vorbeifahren können.

"Im Zuge der Maßnahme wird auch der Bereich vor der Kita erneuert und an die Anforderungen angepasst", erklärt Michael Reichl. Die Fahrbahn vor der Kita werde für eine Umfahrung durch ein Müllfahrzeug ausgelegt. Der Platzbereich erhält im Bereich der Bäume eine durchlässige Deckschicht, so dass keine Bäume gefällt werden müssen. Der Bereich soll auch so gestaltet werden, dass man dort verweilen kann. Michael Reichel erklärt, dass deshalb neben Fahrradanlehnbügeln auch Bänke und Abfallbehälter vorgesehen sind. Die Fahrbahnen werden in Asphaltbauweise ausgebaut.

21 Stellflächen entstehen

Die Befestigungen vor der Kita werden an dem Bestand orientiert, so wie es die Denkmalschutzbehörde fordert, ergänzt der Fachbereichsleiter. Die Fahrbahn wird mit Granitkleinpflaster und die Gehwege mit Granitmosaikpflaster befestigt. Sämtliche Parkplätze entlang der Fahrgasse und im angrenzenden Kita-Bereich – insgesamt 21 Stellflächen – werden mit Granitkleinpflaster hergestellt. Der zweite Bauabschnitt, der im kommenden Jahr in Angriff genommen wird, gilt den Grünflächen und den zwei Brunnen. Einer der Brunnen, der sich direkt gegenüber der Gesamtschule 3 befindet, soll saniert und danach auch wieder in Betrieb gehen, kündigt Michael Reichl an. Die andere Anlage, die sogenannten Klatschweiber, wird, was die Figuren anlangt, rekonstruiert, aber später nicht sprudeln.

Für den zweiten Bauabschnitt gibt es laut Michael Reichl auch noch Abstimmungsbedarf. Denn die Wege auf der Grünfläche funktionieren so nicht mehr, wie Michael Reichl es ausdrückt. Die Wurzeln der Bäume haben an manchen Stellen die Pflaster in die Höhe gedrückt. Da die Bäume nicht gefällt werden sollen, muss über eine andere Lösung nachgedacht werden.