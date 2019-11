Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Thomas K. hat Probleme beim Laufen. Seine Knochen und Nerven sind entzündet. Der Ausschlag am Oberkörper juckt manchmal so extrem, dass er sich wund kratzt. 2003 ist der ehemalige Berliner Polizist aufgrund vielfältiger körperlicher Probleme vorzeitig in den Ruhestand versetzt worden.

"Es begann mit brennenden Schmerzen in der Hüfte, die sich bis in die Füße zogen. Ich fühlte mich auf einmal so schwach, dass ich nicht mal mehr die schwere Schutzmontur tragen konnte", berichtet der 54-Jährige auf dem Flur des Berliner Verwaltungsgerichts.

Mit seiner Klage gegen das Land Berlin ist Thomas K. am Montag gescheitert. Er ist der erste von zahlreichen Betroffenen, der vor Gericht zieht. Er will erreichen, dass seine vermutete Schwermetallvergiftung als Berufskrankheit anerkannt wird. Seine Klage wurde jedoch abgelehnt, weil er die Vergiftung erst 2016 bei der entsprechenden Kasse angezeigt hatte.

Doch nicht nur er selbst, sondern auch die Ärzte tappten jahrelang im Dunkeln. "Ich wurde auf Multiple Sklerose, Darmkrankheiten und Borreliose untersucht", berichtet Thomas K., der heute mit seiner Mutter in einem kleinen Ort bei Zossen lebt.

Erst 2016, als die Berliner Schießstandaffäre öffentlich wurde und auch in seinem Urin erhöhte Bleiwerte nachgewiesen wurden, kam ihm der Gedanke, dass er sich während des Schießtrainings auf den Berliner Anlagen vergiftet haben könnte. Rund 1500 Polizisten wurden beim Waffentraining durch Dämpfe vergiftet, weil die Belüftungsanlagen ungenügend waren. Mehrere Schießtrainer sind inzwischen noch vor dem Rentenalter verstorben. "Wir übten damals auf einer umgebauten Kegelbahn in der Kreuzberger Friesenstraße. Wir bekamen schon während des Schießens Atemnot. Wir haben das Training regelmäßig unterbrechen müssen, weil die Zielscheiben durch den Rauch nicht mehr zu sehen waren", erinnert sich Thomas K. Weil er als Truppenführer auch seine Kollegen beim Training beaufsichtigte, verbrachte er verhältnismäßig viel Zeit in den maroden Anlagen, die aufgrund der Gesundheitsgefahr inzwischen geschlossen wurden.

In dem Skandal um die Berliner Schießstände wurden vergangenen Jahres 487 betroffene Polizisten mithilfe eines Ausgleichsfonds entschädigt. 788 haben Anträge eingereicht. Insgesamt wurden über drei Millionen Euro aufgewendet. Die Summen lagen zwischen 3000 Euro und 80 000 Euro. "Grundsätzlich sind wir dafür dankbar. Aber die Umsetzung war fehlerhaft", sagt Karsten Loest vom Verein "B.I.S.S.", in dem sich Betroffene organisiert haben. So seien die Gelder viel zu pauschal verteilt worden. "Es macht doch einen Unterschied, ob ich drei Jahre oder 15 Jahre den Belastungen ausgesetzt war", erklärt der ehemalige SEK-Beamte, der selbst seit Jahren krank und dienstunfähig ist. Dazu seien nur Lungenleiden berücksichtigt und bestimmte mögliche Folgen wie beispielsweise Herzkreislauf-Erkrankungen oder Darmerkrankungen gar nicht beachtet worden.

Auch Thomas K. hat 3000 Euro aus dem Fonds erhalten. "Die Summe reicht nicht annähernd aus, die Behandlungskosten zu decken", erklärte seine Anwältin Kathi-Gesa Klafke vor Gericht. Immer wieder müsse ihr Mandant Schulden machen, weil die Kosten für stationäre Entgiftungen von der Dienstunfallkasse erst nach langem Hin und Her und manchmal gar nicht übernommen werden.

In der zweistündigen Verhandlung am Montag stritten die Parteien auch darum, ob tatsächlich ein Zusammenhang zwischen der Schadstoffbelastung und der Erkrankung des Klägers bestehe. Die Klage wurde dann aber in der Hauptsache abgelehnt, weil der Kläger die gesetzliche Meldefrist von zehn Jahren überschritten hatte. "Für uns ist das nicht das Ende", kündigte Thomas K. an. Er strebt nun beim Landgericht eine Schadensersatz- und Schmerzensgeldklage an.